В "Современнике" рассказали о первой премьере нового сезона

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московский театр "Современник" начинает парад премьер нового сезона. Первым станет авторский спектакль Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство". Премьера состоится на "Другой сцене" театра 6 октября. А накануне в четверг прошла генеральная репетиция.

Валентин Гафт и Саид Багов — создатели этого спектакля-размышления, они — авторы идеи, авторы пьесы и главные и единственные исполнители. На сцене в течение полутора часов идет разговор один на один отчима и пасынка. Разговор по душам — трудный, больной, откровенный.

"Мы друг друга знаем давно, — сказал Багов после прогона. — Познакомились лет 40 тому назад. Мне тогда было 17, и я был студентом ГИТИСа. Валентин Иосифович пришел к нам на курс и очень поддержал меня. И мы даже готовили с ним кусочек из "Горе от ума". Потом мы встречались на вечерах в театре "Школа современной пьесы", и он был на моем спектакле по Хармсу, который ему понравился. А три года назад Валентин Иосифович позвонил мне и сказал: "Нужно что-то сделать вместе". И мы начали размышлять, сочинять…".

По словам Багова, работа шла три года, был пройден большой путь. Сюжет рождался естественным образом во время непрерывных разговоров, обсуждений, размышлений.

"Эта пьеса — оригинальная история, хотя изначально мы отталкивались от европейских авторов, — сказал Багов. — И место действия — не в России, а где-то в Европе. Собственно говоря, эта могло произойти где угодно".

В дом, где была любовь, было счастье и горе, возвращаются муж и сын женщины, самой дорогой для обоих. Ее уже нет на этом свете, но они ощущают ее присутствие, чувствуют, что она здесь — она пришла, возвратилась оттуда.

"Дело все в тебе самом. Как в тебя это "запало". И тогда такое случается — дорогие тебе люди оттуда возвращаются… Может быть, когда-нибудь так и будет, — сказал Гафт. — Наш спектакль — это разговор о любви и бесконечности".

Гафт играет человека, жизнь которого подходит к концу, и он пытается высказать все, что наболело в душе, что его мучает, в чем себя винит, о чем горько сожалеет.