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Культура

В "Современнике" рассказали о первой премьере нового сезона

20:2805.10.2017
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАртисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко. Архивное фотоАртисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московский театр "Современник" начинает парад премьер нового сезона. Первым станет авторский спектакль Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство". Премьера состоится на "Другой сцене" театра 6 октября. А накануне в четверг прошла генеральная репетиция.

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Валентин Гафт и Саид Багов — создатели этого спектакля-размышления, они — авторы идеи, авторы пьесы и главные и единственные исполнители. На сцене в течение полутора часов идет разговор один на один отчима и пасынка. Разговор по душам — трудный, больной, откровенный.

"Мы друг друга знаем давно, — сказал Багов после прогона. — Познакомились лет 40 тому назад. Мне тогда было 17, и я был студентом ГИТИСа. Валентин Иосифович пришел к нам на курс и очень поддержал меня. И мы даже готовили с ним кусочек из "Горе от ума". Потом мы встречались на вечерах в театре "Школа современной пьесы", и он был на моем спектакле по Хармсу, который ему понравился. А три года назад Валентин Иосифович позвонил мне и сказал: "Нужно что-то сделать вместе". И мы начали размышлять, сочинять…".

По словам Багова, работа шла три года, был пройден большой путь. Сюжет рождался естественным образом во время непрерывных разговоров, обсуждений, размышлений.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Эта пьеса — оригинальная история, хотя изначально мы отталкивались от европейских авторов, — сказал Багов. — И место действия — не в России, а где-то в Европе. Собственно говоря, эта могло произойти где угодно".

В дом, где была любовь, было счастье и горе, возвращаются муж и сын женщины, самой дорогой для обоих. Ее уже нет на этом свете, но они ощущают ее присутствие, чувствуют, что она здесь — она пришла, возвратилась оттуда.

"Дело все в тебе самом. Как в тебя это "запало". И тогда такое случается — дорогие тебе люди оттуда возвращаются… Может быть, когда-нибудь так и будет, — сказал Гафт. — Наш спектакль — это разговор о любви и бесконечности".

Гафт играет человека, жизнь которого подходит к концу, и он пытается высказать все, что наболело в душе, что его мучает, в чем себя винит, о чем горько сожалеет.

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