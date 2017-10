Radiohead и Depeche Mode номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Группы Radiohead и Depeche Mode вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, сообщается на официальном сайте Зала славы.

В список из 19 номинантов вошли известные музыкальные группы Bon Jovi, The Zombies, Rage Against the Machine, Judas Priest, J. Geils Band, Dire Straits. Также были номинированы сольные исполнители – рэпер LL Cool J, певица Нина Симон, гитарист Линк Рэй.

По данным сайта, девять из представленных участников номинируются в этом году впервые. Среди них хэви-метал группа Judas Priest, певица Кейт Буш, синти-поп-дуэт Eurythmics.

Имена пяти исполнителей, которые пополнят Зал славы, станут известны в декабре. Их предстоит определить более чем 800 членам организации, в число которых входят исследователи истории музыки, продюсеры и исполнители. На сайте музея за своих кумиров могут также проголосовать фанаты. Необходимым условием для номинантов является первая студийная запись, сделанная как минимум 25 лет назад.

В прошлом году в Зал славы рок-н-ролла были включены американская рок-группа Pearl Jam, рок-группа Journey, рэпер Тупак Шакур, британская рок-группа Yes.