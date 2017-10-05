Быков назвал Исигуро человеком "на пересечении всех противоречий"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Писатель Кадзуо Исигуро, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе, является человеком на пересечении всех возможных противоречий, а Нобелевский комитет любит присуждать премии таким пограничным фигурам, считает писатель и литературовед Дмитрий Быков.
"Писательский стиль Исигуро предопределил восточно-западный конфликт. Но надо сказать, что Исигуро — это такой пограничник, человек не пересечении всех возможных противоречий и в жизни очень печальный", — сказал Быков РИА Новости.
По его словам, Исигуро жил не только в парадигме восточно-западного конфликта, но в его жизни всегда существовал конфликт литературы и музыки. Он всю жизнь безуспешно занимался музыкой, и литература всегда была для него мучением, так как, по словам Исигуро, литература всегда говорит о конкретных вещах, а музыкой можно выразить невыразимое, сказал Быков.
Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, Япония. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. Первая книга писателя "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) была опубликована в 1982 году. В числе других известных произведений писателя — романы "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный исполин" (The Buried Giant).