Быков назвал Исигуро человеком "на пересечении всех противоречий"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Писатель Кадзуо Исигуро, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе, является человеком на пересечении всех возможных противоречий, а Нобелевский комитет любит присуждать премии таким пограничным фигурам, считает писатель и литературовед Дмитрий Быков.

Нобелевская премия по литературе за 2017 год была присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы. Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

"Писательский стиль Исигуро предопределил восточно-западный конфликт. Но надо сказать, что Исигуро — это такой пограничник, человек не пересечении всех возможных противоречий и в жизни очень печальный", — сказал Быков РИА Новости.

По его словам, Исигуро жил не только в парадигме восточно-западного конфликта, но в его жизни всегда существовал конфликт литературы и музыки. Он всю жизнь безуспешно занимался музыкой, и литература всегда была для него мучением, так как, по словам Исигуро, литература всегда говорит о конкретных вещах, а музыкой можно выразить невыразимое, сказал Быков.

"Также Исигуро всегда мечтал быть фантастом, хотя по сути своей им не был. В этом смысле он больше всего приблизился к фантастике в книге "Не отпускай меня". Нобелевский комитет любит давать премии таким пограничным фигурам, как, например, Дорис Лессинг, которая фантаст, но одновременно социальный психолог, то есть ее произведения происходят из уэлсовской традиции, но одновременно из Чарльза Диккенса", — подчеркнул собеседник агентства.

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, Япония. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. Первая книга писателя "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) была опубликована в 1982 году. В числе других известных произведений писателя — романы "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный исполин" (The Buried Giant).