В Ростове-на-Дону обсудят с участием Донской митрополии фильм "Матильда"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Обсуждение фильма Алексея Учителя "Матильда" с участием Донской митрополии состоится в Ростове-на-Дону 12 октября, сообщил пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в социальных сетях.
"Что святого увидела Церковь в образе царя и как она относится к самой идеи царства?" — эти вопросы будут подняты в ходе дискуссии в Донской публичной библиотеке 12 октября. Главным спикером выступит пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский. К участию приглашаются все желающие. Кроме того, для большего охвата аудитории будет организована он-лайн трансляция.
Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".
За угрозы владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин.