В Ростове-на-Дону обсудят с участием Донской митрополии фильм "Матильда"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Обсуждение фильма Алексея Учителя "Матильда" с участием Донской митрополии состоится в Ростове-на-Дону 12 октября, сообщил пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в социальных сетях.

По его информации, вокруг еще не вышедшего в широкий прокат фильма "Матильда", посвященного истории романтических отношений последнего русского императора и прима-балерины, существует множество различных мнений. Фильм выходит в российский прокат 26 октября.

"Что святого увидела Церковь в образе царя и как она относится к самой идеи царства?" — эти вопросы будут подняты в ходе дискуссии в Донской публичной библиотеке 12 октября. Главным спикером выступит пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский. К участию приглашаются все желающие. Кроме того, для большего охвата аудитории будет организована он-лайн трансляция.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

За угрозы владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин.