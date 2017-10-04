Посмотревшие "Матильду" сенаторы назвали картину интересной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фильм "Матильда" — интересный, однако его персонажи совсем не похожи на людей конца XIX — начала ХХ века, они ведут себя как современные люди, рассказали РИА Новости члены Общественной палаты (ОП) РФ, посмотревшие картину на заседании общественного совета при Минкультуры.

В среду показ фильма "Матильда", который выходит в российский прокат 26 октября, прошел на заседании общественного совета при Минкультуры. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. После просмотра секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил журналистам, что это "не его фильм".

"Мне фильм понравился, потому что он больше о человеческих чувствах. Во-первых, он у меня вызвал интерес к изучению истории. Я хочу почитать об этом периоде побольше, ознакомиться с теми событиями… Мне понравилась игра наших артистов, я считаю, что фильм хороший, стоит его посмотреть и каждому сделать свои выводы", — сказала РИА Новости председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Альбина Дударева.

По ее словам, фильм также заставляет искать ответ на вопрос, "должны ли люди выбирать между долгом и чувствами".

"А вся шумиха вокруг него — до того, как я его посмотрела, мне казалось, что это рекламный просто трюк. На самом деле какую-то нездоровую обстановку он спровоцировал, какие-то вещи для меня совсем непонятные. Я считаю, что цензуры быть не должно, это неправильно, люди имеют право наслаждаться культурой, приходить и сами оценивать фильм", — сказала Дударева.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих тоже назвала картину интересной.

"Интересный фильм, конечно. Мне кажется, он достаточно сложный… Находок много, и кажется мне, что есть очень интересные персонажи, кто-то более талантлив, кто-то менее", — заявила РИА Новости Каннабих.

Однако у общественницы есть и нарекания к картине, по ее мнению, актеры ведут себя как современные люди, а не как персонажи той исторической эпохи.

"Может быть, это специально, но на мой взгляд, это другие совсем люди — сложные, но другие… современные очень. Они разговаривают и ведут себя как современные люди, не похоже на тот период времени", — сказала член ОП РФ.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, экспертиза показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает истерия, умышленно нагнетаемая вокруг картины, при том что это "обычный художественный фильм".