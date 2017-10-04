Посмотревшие "Матильду" сенаторы назвали картину интересной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фильм "Матильда" — интересный, однако его персонажи совсем не похожи на людей конца XIX — начала ХХ века, они ведут себя как современные люди, рассказали РИА Новости члены Общественной палаты (ОП) РФ, посмотревшие картину на заседании общественного совета при Минкультуры.
"Мне фильм понравился, потому что он больше о человеческих чувствах. Во-первых, он у меня вызвал интерес к изучению истории. Я хочу почитать об этом периоде побольше, ознакомиться с теми событиями… Мне понравилась игра наших артистов, я считаю, что фильм хороший, стоит его посмотреть и каждому сделать свои выводы", — сказала РИА Новости председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Альбина Дударева.
По ее словам, фильм также заставляет искать ответ на вопрос, "должны ли люди выбирать между долгом и чувствами".
"А вся шумиха вокруг него — до того, как я его посмотрела, мне казалось, что это рекламный просто трюк. На самом деле какую-то нездоровую обстановку он спровоцировал, какие-то вещи для меня совсем непонятные. Я считаю, что цензуры быть не должно, это неправильно, люди имеют право наслаждаться культурой, приходить и сами оценивать фильм", — сказала Дударева.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих тоже назвала картину интересной.
"Интересный фильм, конечно. Мне кажется, он достаточно сложный… Находок много, и кажется мне, что есть очень интересные персонажи, кто-то более талантлив, кто-то менее", — заявила РИА Новости Каннабих.
Однако у общественницы есть и нарекания к картине, по ее мнению, актеры ведут себя как современные люди, а не как персонажи той исторической эпохи.
Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, экспертиза показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает истерия, умышленно нагнетаемая вокруг картины, при том что это "обычный художественный фильм".