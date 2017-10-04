Учитель надеется, что Кадыров посмотрит "Матильду"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель выразил надежду на то, то после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров увидит его фильм "Матильда", его просмотрят и другие жители Республики.

Ранее глава республики обращался с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне к министру культуры Владимиру Мединскому, а после выдачи прокатного удостоверения заявил, что жители региона не будут тратить время на просмотр этого фильма.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".