Учитель надеется, что "Синема парк" и "Формула кино" покажут "Матильду"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель надеется, что сети "Синема парк" и "Формула кино" все-таки покажут его фильм "Матильда".

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

"Мне очень жалко, что две сети отказались от проката, но я надеюсь на их возврат, я встречался с владельцем, господином (Александром) Мамутом, и он говорит здравые вещи, что государство должно гарантировать безопасность", — сказал Учитель журналистам в среду.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.