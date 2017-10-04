Учитель рад, что мифы о "Матильде" развеиваются

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рад тому, что мифы о его новом фильме "Матильда", спровоцировавшем общественный резонанс, развеиваются.

В среду показ фильма "Матильда", который выходит в российский прокат 26 октября, прошел на заседании общественного совета при Минкультуры. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

"В Белоруссии и Казахстане смотрели высокие начальники и удивленно после просмотра хлопали и говорили: "В чем же дело?" Поэтому мне кажется, что это хорошо, что мы развеиваем миф, который пытаются раздуть о фильме, который те, еще раз повторю, кто критикует, не видел", — сказал Учитель журналистам в среду.

По его словам, он открыт для показов фильма и диалога. При этом режиссер подчеркнул, что к критике трейлера, в частности, от главы общественного совета при Минкультуры Павла Пожигайло, который в среду ушел в отставку, относится спокойно, так как его делал не он.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".