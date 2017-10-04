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Культура

Кинопремьеры недели: "Борг/Макинрой" и романтическая драма с Кейт Уинслет

14:5804.10.2017
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию 2049", спортивная драма "Борг/Макинрой" и романтическая история на фоне авиакатастрофы "Между нами горы" с Кейт Уинслет и Идрисом Эльбой выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Бегущий по лезвию 2049

Вручение телевизионной премии ТЭФИ 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Продолжение фантастического нео-нуара Ридли Скотта происходит через тридцать лет после событий, разворачивающихся в оригинальном фильме. Офицер полиции Лос-Анджелеса Кей в исполнении Райана Гослинга становится обладателем секретной информации, которая может повергнуть все общество в хаос. Расследование приведет его к герою Хариссона Форда Рику Декарду, бывшему офицеру специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез три десятилетия назад. Такое ответственное дело, как экранизация продолжения культового фильма Скотта, доверили канадцу Дени Вильневу, автору "Убийцы", "Врага" и "Прибытия". По признаю Вильнева, поначалу он опасался браться за столь амбициозный проект. "Мне нужно было благословение Ридли Скотта. Это было мое единственное, но обязательное условие. Он сказал мне то, что я хотел от него услышать, а именно, что у меня полностью развязаны руки, но если мне когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится помощь, я всегда могу ему позвонить. Он заверил меня, что будет на связи в любое время дня и ночи", — рассказал режиссер.

Несмотря на рискованность всего предприятия, критики остались довольны режиссерским решением канадца — на сайте Rotten tomatoes картине поставили 8,6 балла из 10. "Визуально оглушительный, "Бегущий по лезвию 2049" углубляет и расширяет историю своего предшественника и в то же время представляет собой впечатляющее и самостоятельное художественное высказывание", — подчеркивается на сайте.

© Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
© Columbia Pictures (2017)
Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"

Борг/Макинрой

Кадр из фильма Крым (2017), режиссер А.Пиманов. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой "ПимановФильм"
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Спортивная драма датского режиссера Януса Метса рассказывает историю реального противостояния двух теннисистов — шведа Бьерна Борга в исполнении Сверрира Гуднасона и Джона Макинроя, которого сыграл главный голливудский скандалист Шайа ЛаБаф. Летом 1980 года Бьерн Борг — самый лучший теннисист мира, который оказывает свое влияние на мир спорта как на корте, так и за его пределами. На пути к новому рекорду Уимблдона у сосредоточенного и дисциплинированного спортсмена лишь одно препятствие — молодой и талантливый, но очень своенравный американец Джон Макинрой. Их матч считается одним из величайших в истории спорта. Картина открывала международный кинофестиваль в Торонто, и получила 5,9 балла из 10 на сайте Rotten tomatoes. "Режиссеру так и не удается превратить героев в реальных, объемных людей. Он показывает их скорее, как публичных персон, вместо того, чтобы вдаваться в детали, которые сделали бы их реалистичными", — подчеркнул критик Брайан Тайерико.

© Film i Väst (2017) Кадр из фильма "Борг/Макинрой"
© Film i Väst (2017)
Кадр из фильма "Борг/Макинрой"

Между нами горы

Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии
© AP Photo / Jae C. Hong
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"Между нами горы" снят по одноименному роману Чарльза Мартина и рассказывает о романе журналистки в исполнении Кейт Уинслет и нейрохирурга в исполнении Идриса Эльбы, который разворачивается на фоне авиакатастрофы. После того, как их самолет терпит крушение посреди заснеженных гор, героям предстоит отправиться в опасный путь длиной в сотни километров и одновременно разобраться в своих чувствах. Драма получила не самые высокие оценки от кинокритиков — всего 5,2 балла из 10. "Фильм, в котором ни температура ниже ноля, ни романтический жар так и не смогут пробраться до самых костей", — отметил критик Питер Дебрюж.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Между нами горы"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Кадр из фильма "Между нами горы"
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