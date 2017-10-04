Мацуев назвал Клейна блистательным пианистом и очень добрым человеком

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Клейн, который скончался в среду в Иркутске во время творческого вечера, был блистательным пианистом и очень добрым и скромным человеком, настоящим сибиряком, рассказал РИА Новости пианист Денис Мацуев.

"Я Михаила знал с самого детства, он был блистательным пианистом, окончил Московскую консерваторию, класс Виктора Карповича Мержанова. Замечательный музыкант, у него рояль всегда "пел" — это один из главных канонов советской и русской фортепьянной школы —"пение" на инструменте. Когда я был юным, у нас в Иркутске он был самым знаменитым пианистом, солист Иркутской филармонии. Удивительный человек, с прекрасным юмором, добрейший и очень скромный, настоящий сибиряк", — сказал Мацуев.

Он также рассказал, что Клейн занимался спортом, играл в волейбол. "Он был одним из главных игроков, и я помню как все удивлялись, как пианист не боится играть в волейбол", — добавил собеседник агентства.

Михаил Клейн окончил Московскую государственную консерваторию, работал педагогом по классу фортепиано в Иркутском училище искусств, был пианистом в эстрадно-симфоническом оркестре Московского государственного театра эстрады, концертмейстером музыкального лектория Иркутской филармонии, представлял русское музыкальное искусство в зарубежных поездках.

Прощание с Михаилом Клейном состоится 7 октября в фойе концертного зала филармонии.