Руководитель Балета Монте-Карло рассказал о премьере "Красавица" в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Руководитель Балета Монте-Карло, известный хореограф Жан-Кристоф Майо представит в Москве свой балет "Красавица" по мотивам знаменитой сказочной "Спящей красавицы", спектакль будет показан в рамках фестиваля DancеInversion, который посвящен в этом году Мариусу Петипа.

Представления пройдут на исторической сцене Большого театра 4 и 5 октября. Российскому зрителю, который хорошо знает и любит классический балет "Спящая красавица", предстоит познакомиться с новым взглядом на историю, рассказанную знаменитым сказочником Шарлем Перро.

"Мой балет не надо сравнивать с традиционными редакциями, в нем нет ничего того, что мы называем кодом классического балета. Я бы не хотел, чтобы его рассматривали, как новую редакцию знаменитого классического балета "Спящая красавица". Я даже название дал новое — "Красавица". Это совершенно самостоятельное произведение", — сказал Майо накануне премьеры.

Майо создал балет "Красавица" ("La Belle") 15 лет назад, а в декабре прошлого года состоялась премьера возобновленной версии.

По словам хореографа, он задумал эту работу, потому что, во-первых, очень любит сказки, а во-вторых, хотел создать балет, который бы больше следовал особенностям, которые есть у Балета Монте-Карло и показывал бы его труппу. Майо отметил, что хотел сделать его более драматичным и современным.

"Красавица — это история о том пути, который проходит девочка, чтобы повзрослеть, о тех обстоятельствах и тех доказательствах, которые ей надо получить в жизни, чтобы стать женщиной, о тех жертвах, на которые надо, может быть, пойти, если ты хочешь достичь любви", — сказал Майо.

Хореограф поставил балет на музыку Петра Ильича Чайковского, но созданную композитором не только к балету "Спящая красавица".

"Я отказался от той части, что была написана в "Спящей" для дивертисмента, которая по сути, как предлог для танцев. А с другой стороны, мне не хватало какой-то мрачной, темной музыки, которая могла бы показать эту сказку во всей ее глубине и драматичности. И для этого я взял музыку из балета Чайковского "Ромео и Джульетта". Вообще, Чайковский очень современный композитор и бесспорно, на его музыке можно создавать самые современные хореографические произведения", — сказал Майо.

Вместе с хореографом над постановкой работали: сценограф Эрнест Пиньон-Эрнест, художник по костюмам Жером Каплан, художник по свету Доминик Дрийо.

Главные партии Красавицы и Принца исполняют Лиза Хамалайнен и Ольга Смирнова, Алексис Оливейра и Семен Чудин.

Солисты Балета Монте-Карло Хамалайнен и Оливейра подчеркнули, что для них большая честь выступать на сцене Большого театра. "Большой театр полон великих имен, у него потрясающая история, и мы стараемся ухватить и удержать каждое мгновение. Это память на всю жизнь", — сказал Оливейра.