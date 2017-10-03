МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лучшей информационной программой на российском телевидении по версии членов жюри премии ТЭФИ признано "Время" на Первом канале, а лучшей информационно-аналитической итоговой программой стали "Вести недели" на канале "Россия 1", передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения.

Церемония вручения премии проходит во вторник в столичном кинотеатре "Россия".

Лауреатом премии в номинации "Информационная программа" стала программа "Время" на Первом канале, а лучшим ведущим информационной программы был признан Дмитрий Борисов ("Вечерние новости" на Первом канале).

Борисов, который в новом телесезоне стал ведущим программы "Пусть говорят" вместо ушедшего на "Россию 1" Андрея Малахова, признался, что не ожидал награды, что скучает по новостям и напомнил, что бывших информационщиков не бывает.

Победу в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" одержали "Вести недели" на канале "Россия 1", а лучшим ведущим такой программы стал Андрей Добров ("Добров в эфире" на РЕН ТВ).

Ранее во вторник была вручена премия ТЭФИ в категории "Дневной эфир".

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.