Билеты на международную премьеру "Матильды" в Лондоне разошлись за 30 часов

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Билеты на международную премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда" были распроданы за 30 часов, планируется дополнительный показ, рассказал РИА Новости во вторник генеральный продюсер Недели российского кино в Лондоне Филип Перкон.

Неделя российского кино в Лондоне пройдет с 19 по 26 ноября. Откроется Неделя показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а показ "Матильды" ознаменует закрытие фестиваля.

"Нам очень приятно, что публика в Англии проявила такой интерес к российскому кино, и в частности, к историческому фильму о России. Мы ожидали, что будет повышенный спрос, но это уже спрос ажиотажный, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы скорее организовать дополнительный показ и последующий прокат по всей стране", — заявил Перкон.

Неделя российского кино проводится некоммерческой инициативной группой волонтеров при поддержке Министерства культуры РФ и в партнерстве с МИД РФ, Британским Советом, университетом "Синергия" и британским фестивалем независимого кино Raindance. В рамках Недели покажут фильмы "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Блокбастер" Романа Волобуева. Всего в фестивале примут участие более 100 ведущих российских актеров и режиссеров.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".