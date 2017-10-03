Билеты на международную премьеру "Матильды" в Лондоне разошлись за 30 часов

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Билеты на международную премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда" были распроданы за 30 часов, планируется дополнительный показ, рассказал РИА Новости во вторник генеральный продюсер Недели российского кино в Лондоне Филип Перкон.
"Нам очень приятно, что публика в Англии проявила такой интерес к российскому кино, и в частности, к историческому фильму о России. Мы ожидали, что будет повышенный спрос, но это уже спрос ажиотажный, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы скорее организовать дополнительный показ и последующий прокат по всей стране", — заявил Перкон.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".