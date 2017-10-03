Звягинцев рассказал о своем отношении к критике

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Режиссер Андрей Звягинцев, чей фильм "Нелюбовь" в этом году выдвинут на соискание премии "Оскар" от России, признался, что не читает критику, которая звучит в его адрес.

"Я не читаю критику… Если люди судачат о том, в какой костюм человек одет, это точно не про меня. Мне это неинтересно, это не конструктивная критика. Это не серьезный разговор о предмете искусства. Еще и не по законам, которые я поставил над собой. Судить о произведении нужно исходя из тех законов, которые автор ставит над собой, а не из каких-то других. Если вам не нравятся длинные планы, то идите смотрите фильмы с короткими планами. Только вы не учите другого, что с этим делать. Он делает то, что считает нужным", — сказал режиссер в эфире программы "Без обид" на латвийском телеканале LTV7.

Он также считает, что в отличие от театра, где критики имеют большое влияние, в кинематографе у них нет такой власти.

"Если критик начинает говорить: "А что это у тебя длинные планы, а что это у тебя все мрачное, а где солнечные дни, а что у тебя так артисты играют", — то на кухне, пожалуйста, рассуждайте, сидя перед телевизором. Вещайте это в свои видеоблоги. Ради бога! Но это — не разговор с автором. Если кинокритик считает, что он правит балом, а в театре, например, такое есть — то я с этим в корне не согласен", — сказал Звягинцев.

Фильм Звягинцева "Нелюбовь", получивший Приз жюри на Каннском фестивале, выдвинут российским Оскаровским комитетом на премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".