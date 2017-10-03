Театр балета Эйфмана спустя почти 30 лет выступит в Кишиневе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. После почти 30-летнего перерыва Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана покажет спектакль в столице Молдовы, на сцене Национального театра оперы и балета в Кишиневе будет представлен балет "Братья Карамазовы" ("По ту сторону греха"), сообщили в пресс-службе театра.

Кишинев — особый город для художественного руководителя Санкт-Петербургского балета. Здесь прошли детство и юность Бориса Ейфмана, который с родителями жил в Кишиневе с начала 1950-х до середины 1960-х. Там он получил начальное хореографическое образование и создал первые работы.

"В 13 лет я начал сочинять хореографию и уже тогда знал, что посвящу этому всю свою жизнь. И в 16 лет у меня уже была своя труппа, для которой я создавал балеты", — рассказывает об этом периоде Эйфман. Он с большой теплотой вспоминает это время и своих первых учителей, прививших ему любовь к балетному искусству.

Премьера балета "Братья Карамазовы", поставленного Эйфманом по роману Достоевского на музыку Рахманинова, Вагнера и Мусоргского, состоялась в 2013 году. На российской сцене спектакль идет под названием "По ту сторону греха". Хореограф создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"Балет "Братья Карамазовы" — попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности "широкой" человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где дьявол борется с Богом", — отметил Эйфман.

Спектакль с успехом исполнялся в России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении. В 2013 году в Санкт-Петербурге прошли съемки его экранной версии. В 2016 году фильм-балет "Братья Карамазовы" вышел на DVD.

На 17 ноября 2017 года запланирована премьера спектакля "Братья Карамазовы" в Братиславе на сцене Словацкого национального театра.