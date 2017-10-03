В Гонконге продали чашу времен империи Сун за рекордную сумму

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Очень редкая чаша из китайского фарфора, созданная во время существования в Китае империи Сун, продана на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордные 294,3 миллиона гонконгских долларов (около 37,7 миллиона долларов США), говорится в сообщении аукционного дома.

"Установлен рекорд во время продажи набора из китайского фарфора после того, как через 20 минут торгов стоимость мойки для щеток в технике "жу" достигла 294,3 миллиона гонконгских долларов (около 37,7 миллиона долларов США)", — говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

#AuctionUpdate Record for Chinese porcelain set after 20min battle for Ru guanyao brush washer reaches HK$294.3/US$37.7m #HongKong pic.twitter.com/Vevx6wCOKL — Sotheby's (@Sothebys) 3 октября 2017 г.

Фарфоровая чаша сине-зеленого цвета, размер которой составляет 13 сантиметров, ранее использовалось как мойка для щеток. Изделие создано в технике "жу" во времена существования в Китае империи Сун (960-1127 года). Ранее чаша находилась в коллекции Chang Foundation в музее Тайпея, сообщается на сайте Sotheby's. Имя ее нового владельца не называется.

Предыдущий рекорд был установлен в ходе торгов Sotheby's в 2014 году, когда за 281 миллион гонконгских долларов (около 36 миллионов долларов США) с молотка ушла чаша из китайского фарфора, созданная во время правления императора Чэнхуа из династии Мин (1464-1487 гг).

Керамика "жу" — редчайший вид китайского фарфора. Ранее сообщалось, что на данный момент в мире сохранилось только 79 образцов "жу". По данным аукционного дома, всего четыре изделия, выполненных в уникальной технике, находится в руках частных коллекционеров, все остальные экспонируются в музеях.