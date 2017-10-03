Менеджер группы подтвердил кончину рок-музыканта Тома Петти в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался на 67 году жизни после госпитализации в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера коллектива Тони Димитриадеса.

Ранее поступали противоречивые сообщения о кончине певца. Димитриадес сообщил, что рок-музыкант скончался после того, как его госпитализировали. Менеджер подтвердил кончину Петти от имени его семьи, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что певца нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения. По данным СМИ, у музыканта остановилось сердце.

Американский рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его рок-группа стали известны в США в 1970-х годах.