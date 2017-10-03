МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Французская писательница Энн Берт ушла из жизни в результате процедуры эвтаназии, проведенной в Бельгии. Об этом сообщает издание Le Monde.

Берт умертвили по ее просьбе с помощью летальной инъекции. Разрешение на проведение процедуры 59-летняя писательница добивалась на протяжении последних нескольких месяцев. В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.

Энн Берт с 2015 года страдала от бокового амиотрофического склероза. В 2017 году литератор написала открытое письмо к кандидатам в президенты Франции, в котором призывала легализовать в стране эвтаназию.

Публикация от Le Monde (@lemondefr) Сен 18 2017 в 7:02 PDT

Энн Берт получила известность как автор эротических произведений. Среди ее книг – "Вода в рот", "Проклятая притягательность" и сборник лимериков "Интим".