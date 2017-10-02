На выставке ГМИИ представят около ста графических работ Климта и Шиле

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Около ста графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле будет представлено на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), которая откроется 10 октября, сообщает пресс-служба музея в понедельник.

"На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле будет показано около 100 листов из собрания музея Альбертина (Вена) – 47 работ Густава Климта и 49 – Эгона Шиле. Эти работы относятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка – этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты, самостоятельные этюды обнаженной женской модели", — говорится в сообщении музея.

Густав Климт, главный представитель венского модерна, пользовался репутацией феноменального рисовальщика, который обеспечил себе совершенно особое место не только в австрийском, но и в мировом искусстве. Его рисунки оказали влияние на творчество более молодых художников, в первую очередь – Эгона Шиле, который начинал карьеру в то время, когда Климт уже достиг вершины своего творчества. Усвоив опыт своего предшественника, Шиле очень рано обрел собственный неповторимый стиль, который знаменовал переход от модерна к экспрессионизму, отмечается в сообщении.

Климт произвел революцию в изображении обнаженной женской натуры. В откровенной трактовке эротики он в своих рисунках пошел гораздо дальше, чем в живописи. Некоторые этюды такого рода возникли в связи с работой Климта над живописными композициями, но большая их часть имеет автономный характер. При этом представленные в экспозиции самые ранние рисунки Шиле, относящиеся к 1906 году ("Автопортрет", "Бюст Вольтера") задают точку отсчета, позволяющую оценить стремительную эволюцию, которую претерпело его творчество в последующие годы.

"Думаю, для многих российских зрителей эта выставка станет открытием новых эстетических горизонтов. Она расширит привычные представления о красоте, выразительности и, может быть, даже о границах дозволенного в искусстве", — подчеркнул куратор выставки Виталий Мишин.