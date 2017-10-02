На выставке ГМИИ представят около ста графических работ Климта и Шиле

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Около ста графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле будет представлено на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), которая откроется 10 октября, сообщает пресс-служба музея в понедельник.
Густав Климт, главный представитель венского модерна, пользовался репутацией феноменального рисовальщика, который обеспечил себе совершенно особое место не только в австрийском, но и в мировом искусстве. Его рисунки оказали влияние на творчество более молодых художников, в первую очередь – Эгона Шиле, который начинал карьеру в то время, когда Климт уже достиг вершины своего творчества. Усвоив опыт своего предшественника, Шиле очень рано обрел собственный неповторимый стиль, который знаменовал переход от модерна к экспрессионизму, отмечается в сообщении.
"Думаю, для многих российских зрителей эта выставка станет открытием новых эстетических горизонтов. Она расширит привычные представления о красоте, выразительности и, может быть, даже о границах дозволенного в искусстве", — подчеркнул куратор выставки Виталий Мишин.