Сериал "Воронины" попал в Книгу Гиннесса как самая долгая адаптация

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Телесериал "Воронины" включен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого долгого из адаптированных сериалов в мире, сообщает в понедельник пресс-служба телеканала СТС.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире – это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съёмках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", — говорится в сообщении.

"Воронины" стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда", а после 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь. Первая серия "Ворониных" появилась на свет 16 ноября 2009 года: за 9 лет в эфире было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие. Кроме того героями ситкома в разное время становились популярные актёры, представители шоу-бизнеса и спортсмены, среди них — Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Ляйсан Утяшева, Алёна Свиридова, Николай Валуев и другие.

В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения.