Екатеринбургский кинотеатр "Космос" покажет "Матильду"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Матильда" будет показываться в екатеринбургском киноконцертном театре "Космос", в начале сентября пострадавшем в результате поджога.

Информация об этом размещена на сайте "Космоса". Фильм "Матильда" можно найти там в разделе "Скоро" на главной странице сайта. Премьера ожидается 26 октября.

Как сообщалось ранее, утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар на площади 30 квадратных метров. Пламя было потушено прибывшими спасателями. По факту происшествия возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, получивший ожоги. Позже его отправили под арест.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного объекту, по предварительным сведениям администрации Екатеринбурга, составила порядка 20 миллионов рублей.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.