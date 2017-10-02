Екатеринбургский кинотеатр "Космос" покажет "Матильду"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Матильда" будет показываться в екатеринбургском киноконцертном театре "Космос", в начале сентября пострадавшем в результате поджога.
Как сообщалось ранее, утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар на площади 30 квадратных метров. Пламя было потушено прибывшими спасателями. По факту происшествия возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, получивший ожоги. Позже его отправили под арест.
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.