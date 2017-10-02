В Москве прошла мировая премьера иммерсивной оперы "Пиковая дама"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Классическую оперу "Пиковая дама" по произведению Александра Пушкина впервые представили в иммерсивном формате в старинной усадьбе Гончаровых-Филипповых 1 октября. Одним из исполнителей партии Германа стал российский певец, музыкант, композитор, финалист Евровидения Петр Налич.

"Классическая опера впервые предстает в иммерсивном формате: зрители полностью погрузятся в драматическое действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского", — говорится в сообщении организаторов показа.

© Фото предоставлено организаторами оперы-променад “Пиковая дама” Опера-променад "Пиковая дама" © Фото предоставлено организаторами оперы-променад “Пиковая дама” Опера-променад "Пиковая дама"

Старинную усадьбу Гончаровых-Филипповых наполнила живая музыка в исполнении солистов ведущих московских театров, хора и оркестра из 30 музыкантов. Зрителей во время таинственного путешествия сопровождали танцоры балета и актеры.

"Композиторы и режиссеры во все времена думали над тем, как максимально погрузить зрителя в спектакль, — рассказал Петр Налич. — События оперы-променад разворачиваются на расстоянии вытянутой руки, у меня, как исполнителя, появляется возможность передать тонкую палитру эмоций — как актерских, так и вокальных. Мне кажется, что наша опера-променад станет новой страницей в истории музыкального театра", — отметил музыкант.

Творческая команда во главе с режиссером Александром Легчаковым, хореографом Олегом Глушковым, дирижером Андреем Рейном, сценографом Полиной Бахтиной, композитором Николой Мельниковым, продюсерами Алексеем Лысовым, Андреем Исповедниковым и Владом Давыдовым и креативной лабораторией Troyka Multiart работала над постановкой два года.

В опере-променад на первый план также выходят темы игры, фортуны и неотвратимого рока. Каждый спектакль посетят лишь 54 зрителя — по числу карт в полной французской колоде, — а перед началом основного действия все участники пройдут обряд посвящения в члены тайного общества.

"В новой "Пиковой даме" музыка в исполнении живого оркестра, хора и солистов искусно переплетена с драматической игрой актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и современной хореографией Олега Глушкова — в каждом спектакле задействовано более 70 исполнителей", — отмечается в сообщении организаторов.

Как рассказал креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин, в новой "Пиковой даме" зритель не является сторонним наблюдателем, а непосредственно погружается в действие. Мультимедийные декорации гармонично дополняют пространство старинной дворянской усадьбы, приглашая аудиторию в мир иллюзий, на тонком уровне соприкасающийся с реальностью.

© Фото предоставлено организаторами оперы-променад “Пиковая дама” Опера-променад "Пиковая дама" © Фото предоставлено организаторами оперы-променад “Пиковая дама” Опера-променад "Пиковая дама"

В основу пушкинской повести легла таинственная история Натальи Голицыной, одной из самых влиятельных и богатых дам XIX века. Когда ее внучатый племянник начисто проигрался в карты, он обратился к бабушке с мольбой о помощи. Вместо денег княгиня открыла ему секрет трех карт, доверенный ей в молодости неким графом Сен-Жерменом, и племянник якобы мгновенно отыгрался.

Одним из главных источников вдохновения режиссер оперы-променад Легчаков называет "Пиковую даму" Всеволода Мейерхольда, поставленную в Малом оперном театре Ленинграда (МАЛАГОТ), ныне — Михайловский театр. В 1935 году режиссер-новатор смело обошелся с классическим либретто Модеста Чайковского, максимально приблизил спектакль к оригинальному сюжету Пушкина и взял на роль Германа не оперного певца, а актера.