Недовольные "Матильдой" не знакомы с мировой культурой, считает Прилепин

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Люди, которые предъявляют претензии к режиссеру Алексею Учителю и его фильму "Матильда", зачастую не знакомы с контекстом мировой культуры вообще, поскольку традиционно в искусстве "очень много строилось на неоднозначном конфликте с религией", заявил писатель Захар Прилепин.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.

"Людям, которые предъявляют разнообразный свод претензий к Алексею Учителю, к неправильной, как им кажется, трактовке образа Николая II, им кажется, что это заступ на их территорию. В моем представлении, я не хотел бы их обидеть, но у них не вполне широкое представление о мировой культуре как таковой. Собственно, что породило мировую литературную ситуацию, и русскую литературу в том числе? Французское просвещение – Вольтер, Дидро, это колоссальное количество имен философов, литераторов которые создали мир в том виде, в котором он есть – и язык, и понятийную систему во многом. Там очень много строилось на весьма неоднозначном конфликте с религией, в том числе с христианством, попытки оспаривать какие-то традиционные ценности, и существование бога как такового", — сказал Прилепин в эфире программы "Поздняков" на канале НТВ.

По мнению писателя, светская культура не измеряется религиозными представлениями, и если начать "кромсать и обрезать, эта история она не закончится".

"Национальный дух России, скажем, заключен в совершенно очевидной для огромного количества населения фигуре Сергея Александровича Есенина. Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие… Давайте, мы сейчас Есенина обкромсаем… Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина… И если иметь цельное представление о культуре, то понятно, что там камня на камне не останется… Лучше не начинать… Богу богово, кесарю кесарево, литератору – литераторово", — продолжил Прилепин.

Писатель подчеркнул, что то, "что пишет литератор в своих стихах, в своей прозе, то, что он ставит в своем маленьком театре и снимает в кино, — это уже другие вещи". "Если это не подпадает под букву закона определенную, то придется оставить ему это право, потому что так было всегда", — резюмировал он.