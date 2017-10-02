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Культура

"Союзмультфильм" откроет волшебный музей и обеспечит работой художников

12:2102.10.2017
(обновлено: 12:26 02.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки Столица мультфильмов, приуроченной к 80-летию Союзмультфильма и 120-летию Музея МосквыПосетители на открытии выставки Столица мультфильмов, приуроченной к 80-летию Союзмультфильма и 120-летию Музея Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости, Валерия Высокосова. Старейшая анимационная студия страны "Союзмультфильм" долгое время оставалась в тени, но текущий год проходит для нее под знаком обновлений – в феврале на студию пришла новая команда менеджеров во главе с председателем правления Юлианой Слащевой. О том, почему столь важно признать анимацию инновационной отраслью, каким образом статус технопарка, присвоенный "Союзмультфильму", поможет всей индустрии в целом, а также почему взрослые и дети не захотят покидать новый музей студии, она рассказала в интервью РИА Новости.

Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон. Архивное фото
© Союзмультфильм (1968)
"Союзмультфильм" рассказал о возможном продолжении "Малыша и Карлсона"
В конце мая представители российских анимационных студий встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемы и пути развития анимационной отрасли. К тому моменту вопрос действительно назрел и требовал к себе внимания: несмотря на то, что анимационная отрасль в последние годы показывает положительную динамику развития и именно мультфильмы отечественного производства представляют особый интерес для зарубежных партнеров, особыми льготами и преференциями компании по-прежнему не наделены.

Тогда аниматоры выступили за то, чтобы отрасль была приравнена к IT-индустрии, и встретили одобрение главы государства. Кроме того, Путин отреагировал и на просьбу "Союзмультфильма" присвоить студии статус технопарка: он поручил правительству РФ совместно с московскими властями проработать этот вопрос к февралю 2018 года.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот". Архивное фото
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот". Архивное фото

Внедрение зарубежного опыта

Создание анимационного технопарка – дело непростое, но именно старейшая в России студия "Союзмультфильм" рискнула стать первопроходцем. В сентябре этого года студия покинула старое здание, которое располагалось недалеко от метро "Новослободская", и переехала в новый дом на улице Академика Королева.

Пока этажи постепенно заполняются оборудованием и людьми, руководство студии не сидит на месте. Так, председатель правления киностудии Юлиана Слащева и ее коллеги собирают опыт истинных гуру анимации – мастеров из Японии, Кореи и других стран, которые за последние 15 лет сделали существенный скачок в этой области.

"Нам интересны все страны, где анимация очень широко развилась за последние годы. Мы очень хотим совместно с Министерством культуры и поддержкой государства пройти такой же путь для того, чтобы Россия стала заметным игроком на мировом рынке анимации", — рассказала Слащева.

По ее словам, около 15 лет назад Корея едва ли не замыкала рейтинг стран по уровню развития анимации. Именно тогда было принято решение признать промышленный и фэшн-дизайн, компьютерные игры и компьютерную графику, а также анимацию и кино креативными индустриями. Специально для их поддержки было создано Федеральное агентство, что позволило корейцам серьезно продвинуться в этих отраслях.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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В России анимация до недавнего времени не являлась инновационной отраслью, что лишало ее множества льгот. При этом у участников этого рынка сомнений в инновационности этой отрасли не возникает.

"Безусловно, анимация является индустрией, развивающей технологии в стране. Кроме того, по примеру последних успешных международных запусков наших мультфильмов, еще и некоей мягкой силой, инструментом дипломатии, который помогает России продвигаться", — уточнила Слащева.

Зачем нужны технопарки?

Загадочное слово "технопарк", кажется, не совсем сочетается в соседстве со старыми добрыми мультфильмами. Но не стоит забывать, что создание одного мультфильма по-прежнему занимает довольно продолжительный период времени и требует значительных финансовых затрат. Например, одна минута анимации стоит от 250 тысяч до миллиона рублей, при этом трудиться над ней приходится не паре людей, а целой команде специалистов.

На открытии выставки Столица мультфильмов, приуроченной к 80-летию Союзмультфильма. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В этом смысле анимация очень схожа с IT-отраслью – те же вложения денежных и человеческих ресурсов, столь же тонкая, но очень важная для продвижения России на мировом рынке работа.

"Инновационная отрасль, именно поэтому это так важно для нас, всегда в приоритете у государства, ей уделяется больше внимания, в ее развитие вкладываются государственные ресурсы, существуют налоговые льготы и преференции для того, чтобы эта отрасль росла", — пояснила Слащева.

Пока федеральный закон о приравнивании анимации к IT-индустрии находится на стадии согласования, первым шагом на пути развития отрасли станет создание технопарка на базе студии "Союзмультфильм".

"Технопарк – это территория, получающая определенные льготы, как раз налоговые льготы, льготы по аренде, преференции от государства для того, чтобы на этой территории развивать новые проекты, новые идеи и технологии", — рассказала председатель правления студии.

Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино. Архивное фото
© Фото : Союзмультфильм
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По ее словам, на данный момент в России существует около 50 анимационных студий, из которых семь являются индустриальными, – то есть такими, которые могут одновременно разрабатывать и производить несколько проектов. Остальным приходится непросто, но появление технопарка позволит им творить в более комфортных условиях. "Это и инкубатор новых идей. Аниматоры могут прийти сюда, мы им на льготных условиях арендуем помещения, и они смогут разрабатывать свои проекты", — подчеркнула Слащева.

Она добавила, что получение налоговых льгот сперва в рамках технопарка, а после на уровне федерального закона "очень сильно продвинет анимацию".

Помимо помещений, "Союзмультфильм" предложит аниматорам пройти курсы повышения квалификации. Посещать их смогут молодые специалисты, которые уже имеют базовое образование, причем наиболее талантливым из них студия предоставит грант на обучение.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки "Столица мультфильмов", приуроченной к 80-летию "Союзмультфильма" и 120-летию Музея Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетитель на открытии выставки "Столица мультфильмов", приуроченной к 80-летию "Союзмультфильма" и 120-летию Музея Москвы. Архивное фото

Волшебный музей

Новая команда "Союзмультфильма" не только работает над продвижением анимационной отрасли и решением проблем индустрии, но и не забывает про свою аудиторию больших и маленьких поклонников мультфильмов и наследие мэтров студии.

Фойе киностудии Союзмультфильм. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Специально для них студия готовится открыть целых два музея. Первый, вполне классический, разместится на втором этаже нового здания. По словам Слащевой, он займет примерно 180 квадратных метров, где разместятся архивы и шедевры, которые сохранились в виде оригиналов и авторских копий известных художников-аниматоров и кукольников.

Идеи для второго, волшебного музея, или, скорее, мультимедийного центра, председатель правления студии нашла в Японии. Он будет создаваться в рамках технопарка, но потребует обширного пространства.

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1972 год
© РИА Новости
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"У нас есть предварительная договоренность с ВДНХ, и мы надеемся создать такой центр в одном из павильонов, находящихся на территории будущего парка развлечений", — пояснила Слащева.

Она рассказала, что идеальным образцом является музей студии Гибли в Японии, в которой творил и продолжает творить всемирно известный мультипликатор Хаяо Миядзяки, а также некоторые мультимедийные центры, созданные по технологии Team Lab, в стенах которых силами анимации создаются целые миры.

"Мы, являясь контентной компанией, можем взять эту технологию и поместить туда наших героев, наши миры и наши локации, сможем сделать фантастическую вещь… Мы собираемся сделать зал со старыми мультиками – и "Ежик в тумане", и "Простоквашино". Мы думаем, что это будет большая и очень красивая история", — уверена председатель правления.

Она добавила, что в подобных центрах 50% контента создают профессиональные аниматоры, а остальное – сами посетители. Художники занимаются с маленькими гостями музея, учат их рисовать, а после готовые шедевры с помощью специальных сканеров отправляются в свободное плавание по стенам павильонов. По такой схеме планирует работать и "Союзмультфильм".

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот
© РИА Новости
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По словам Слащевой, создать музей можно в течение года. "К концу 2018 года мы могли бы открыть этот павильон. Не понимаем пока, каков будет размер финансирования, поэтому не знаем, сколько таких интерактивных залов мы сможем сделать, но думаю, что постараемся сделать как минимум два – с контентом "золотой коллекции" и с контентом более современным и новым, с возможностью большого участия детей", — добавила она.

Председатель правления выразила надежду, что власти Москвы помогут студии с получением помещения, а сами они, совместно с Минкультуры РФ, будут разрабатывать контент.

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