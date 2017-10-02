Космонавты подарят Музею Москвы орбитальные фотографии столицы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коллекцию уникальных фотографий, на которых запечатлена столица с высоты 400 километров, передадут в Музей Москвы 3 октября, сообщает сайт mos.ru.

Такой подарок город получит от участников экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). Снимки сделаны с 2000 по 2017 год летчиками-космонавтами МКС в разное время суток из иллюминаторов станции. На них можно увидеть, как менялась Москва последние 17 лет.

"Фотографии представляют большую художественную ценность. Удивительно, что, работая в сложнейших условиях, космонавты находили возможность заметить красоту столицы и запечатлеть ее. В 2018 году мы планируем провести выставку и показать снимки всем посетителям нашего музея. Экспозиция будет приурочена к 20-летию запуска МКС", — рассказала Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.