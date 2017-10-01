Театр "Современник" откроет следующий сезон в здании на Чистых прудах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский театр " Современник" свой следующий сезон откроет в родном здании на Чистых прудах, об этом сообщил в воскресенье на сборе труппы глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Как мы и обещали на прошлом сборе труппы, в декабре будет полное завершение общестроительных работ, — сказал Кибовский. — Далее монтаж зала, включающий оборудование, техническое инженерное обеспечение планшета сцены. И к апрелю, к дню, когда театр отмечает свой день рождения, мы будем готовы предоставить зал в здании на Чистых прудах для торжественного собрания. А далее будут осуществляться завершающие работы и новый сезон "Современник" откроет и проведет уже в родном здании".

По словам Кибовского, зал практически сохранит число мест — чуть больше 700, но его комфортность вырастет в разы.

"Зал станет более комфортным пространством для зрителей, — сказал Кибовский. — Новые, более удобные, отвечающие последним современным требованиям кресла, специальное оборудование для маломобильных граждан".

Глава Департамента культуры поздравил коллектив театра с новым сезоном, пожелал успехов. Он вручил цветы художественному руководителю Галине Волчек и народной артистке России Марине Нееловой, которая удостоена премии Москвы.