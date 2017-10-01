Прощание с актрисой "Табакерки" Наталией Журавлевой пройдет во вторник

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, актрисой театра под управлением Олега Табакова Наталией Журавлевой состоится во вторник, она будет кремирована, сообщил РИА Новости представитель театра.

Наталия Журавлева скончалась в субботу, 30 сентября, на 80-м году жизни.

"Во вторник, 3 октября, в 11.00 состоится прощание и отпевание в храме святого Николая в Покровском, после чего пройдет кремирование", — сообщил представитель театра.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева, одного из лучших и известнейших мастеров художественного чтения прошлого столетия. Журавлева — выпускница школы-студии МХАТ, курса мхатовского корифея Виктора Станицына.

В 1960-м году молодую актрису приняли в труппу театра имени Ленинского Комсомола, где она познакомилась с выдающимся режиссером Анатолием Эфросом, работу с которым всегда вспоминала с большим трепетом. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ и занималась этой работой со студентами до самой смерти.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Дмитриевну в труппу своего "подвального" театра, работать в котором, по словам самой Журавлевой, было счастьем. За два десятилетия, что Журавлева служила в "Табакерке", она создала ряд образов в произведениях русских и зарубежных классиков.