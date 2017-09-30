Экс-диссидент Щаранский поделился воспоминаниями о спектаклях Любимова

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен — РИА Новости. Бывший советский диссидент и отставной израильский министр, руководитель влиятельного Еврейского агентства "Сохнут" Натан Щаранский рассказал, как в студенческие годы мог потратить стипендию, чтобы попасть на спектакли Юрия Любимова, и разработал для этого систему перехвата "лишних билетиков".
К 100-летию актера, режиссера и основателя московского Театра на Таганке Щаранский поделился воспоминаниями о нем, прислав РИА Новости полуторастраничный текст, озаглавленный "Памяти Юрия Любимова", и фотографии их последней встречи в Иерусалиме.
"Театр на Таганке в 60-е и 70-е годы прошлого века был подлинной отдушиной для нас — независимо мыслящей молодежи и формирующихся диссидентов. Каждый новый спектакль Любимова воспринимался нами как еще одна возможность пережить и выразить свое подлинное отношение к миру добра и миру зла", — написал Щаранский.
"Практически всю свою повышенную стипендию студента Физтеха я тратил на приобретение "лишних билетиков" у театра на Таганке", — вспоминает он.
Режиссер Юрий Любимов скончался 5 октября на 98-м году жизни.
"Мастер и Маргарита" — уникальный спектакль Юрия Любимова. Эта постановка стала первым в мире сценическим прочтением великого романа. Художественный стиль Михаила Булгакова и эстетика Театра на Таганке оказались удивительно созвучными. Сложная структура романа была полностью сохранена на сцене и дополнена еще одной сюжетной линией — героями стали сам Автор и его Роман. Основные направления сюжета — легенда о казни Христа и трагическая судьба Мастера, воссоздавшего эту легенду в своем романе. Спектакль утверждает: творческая мысль бессмертна, "рукописи не горят"!
"Десять дней, которые потрясли мир". Один из первых спектаклей театра по книге Джона Рида был построен на эффекте участия. Действие начиналось еще перед театральным подъездом, а заканчивалось своеобразным референдумом: после спектакля зрителям предлагалось опустить билеты в урны для голосования - красную или черную в зависимости от того, понравился им спектакль или нет. Разные жанры, разрозненные сцены, цирк, буффонада, театр теней – все смешалось в этой постановке. "Набор аттракционов" - такое определение давал спектаклю сам режиссер.
"Добрый человек из Сезуана". Спустившиеся на землю боги безуспешно ищут хотя бы одного доброго человека. Наконец, такой оказалась Шен Те, проститутка из Сезуана. Но чем больше она делает добра другим людям, тем больше на нее сваливается бед... Этот легендарный спектакль, с которого началась история Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова, исследовал корни добра и зла в человеческой душе.
Спектакль "Мед" по поэме итальянского поэта, писателя и сценариста Тонино Гуэрры был посвящен 90-летнему юбилею Гуэрры. Спектакль стал, по мнению критиков, "ни на что не похожим феерическим театральным выхлопом" Любимова, а у Тонино Гуэрры сбылась мечта воплотить свою поэму на театральной сцене. На сцене Таганки произошла историческая встреча самого великого кинодраматурга и самого великого режиссера нашего времени.
"Тартюф". Блестящая комедия о лицемере и ханже, который, втершись в доверие к знатному и богатому господину Орагону, задумал разорить его. Коварные планы Тартюфа разрушает преданная этому семейству смышленная горничная Дорина. Постановка "Тартюфа" была осуществлена Юрием Любимовым еще в 1968 году и шла с неизменным успехом более тридцати лет.
"Евгений Онегин" - "энциклопедия русской жизни". Вольное прочтение романа в стихах Юрием Любимовым раскрыло объем Пушкинского гения вне времени и пространства. Твердо закрепленных ролей в постановке не было, актеры лишь набрасывали эскиз Образа, делая штрихи к портретам Онегина, Ленского, Татьяны, Ольги через свет, пластику, фрагменты оперы Чайковского, комментарии Владимира Набокова и Юрия Лотмана.
"Бесы". По мнению режиссера, "Бесы", великий роман-пророчество Достоевского, звучит сегодня как предупреждение для нашей страны, для мира в целом, для каждого из нас. "Это всеобщий кризис веры, а без веры человек лишается твердой опоры, теряет нравственный стержень, становится игрушкой самых разнообразных и отнюдь не светлых сил. Результат этого трагичен. Террор, кровавые перевороты, воины. Насилие берет верх, инстинкты, а не разум начинают управлять людьми", - объяснял Любимов свое решение обратиться к Достоевскому.
В 1966 году повесть Бориса Можаева "Живой" напечатал в "Новом мире" Твардовский под заглавием "Из жизни Федора Кузькина". Главного героя Федора Фомича по прозвищу Живой, дерзнувшего уйти из колхоза и жить самостоятельно, по советским меркам можно было считать настоящим бунтовщиком. Повесть вызвала огромный резонанс. Юрий Любимов взялся инсценировать ее. Спектакль был поставлен в 1968 году, главную роль — Федора Кузькина — играл Валерий Золотухин. Актер ярко показал национальный характер, в котором тип Ивана-дурака сочетался с современным юмором и крестьянским здравым смыслом. Рядом с этим живым героем абсурд идеологии разоблачал себя сам. Однако власть (прежде всего в лице секретаря ЦК КПСС П. Демичева и министра культуры Е. Фурцевой), расценив повесть и спектакль как пасквиль на советский образ жизни, прибегла к запретительным мерам, и режиссера Юрия Любимова заклеймили как антисоветчика. Спектакль запретили, он лег на полку на 21 год.
Спектаклем "Сказки" Театр на Таганке отмечал 45-летие. "Как не сыграть таких авторов, как Ганс-Христиан Андерсен, Оскарь Уайльд, Чарльз Диккенс. Это великие классики. Да и время для сказок подходящее, - говорил в интервью РИА Новости Любимов. - Вот мы все пробовали сказку делать былью, но вместо сердца пламенный мотор у нас, а у этих великих авторов темы вечные - жизнь, смерть, любовь".
"Горе от ума - Горе уму - Горе ума". Все три названия, которые Грибоедов пробовал для своей пьесы, объединены в спектакле Юрия Любимова. Сам режиссер называл спектакль стилизацией. Но все нравы узнаваемы. В любом великом произведении, так же, как в "Горе от ума" Грибоедова, они описаны на все времена.
"Марат и маркиз де Сад". "Такого владения своим телом, такой акробатической изощренности не знали актеры старой "Таганки". За последние годы Любимов воспитал плеяду синтетических актеров, которые умеют делать все: играть, петь, танцевать, заниматься акробатикой, отбивать чечетку", - писали об этой постановке американские СМИ.
Опера Александра Бородина "Князь Игорь". "Необычный любимовский проект" значительно отличался от своих предшественников: из традиционных четырех действий осталось всего два, да и те весьма компактны - длятся чуть больше часа. Опера обрела динамизм, да и сценически она сделана так, что "скучать не придется".
Основатель знаменитой Таганки, режиссер-новатор, Любимов всегда был на шаг впереди остальных: "Всегда нужно искать что-то новое, иначе Театр (высокое, элитарное искусство) превращается просто в ремесло".
"Лишние билетики" еще нужно было достать, и для этого Щаранский с друзьями разработали целую систему их "перехвата". "Мы перекрывали все пути к Таганке — от метро, автобусных остановок и пешеходных переходов: это давало уверенность, что каждый "лишний билетик" попадет в руки именно к нам", — рассказывает он.
Когда Любимова выслали из СССР, Щаранский был в числе тех, кто помог режиссеру обосноваться в Израиле, куда сам попал в 1986 году после участия в движении евреев-отказников, суда и десяти лет в советских тюрьмах.
"Уже после правозащитной деятельности, тюрьмы и победы освобождения мне представилась возможность помочь Юрию Любимову в Израиле, я был рад хоть как-то отблагодарить его. Вместе с Тедди Колеком, легендарным мэром Иерусалима, нам удалось обеспечить бездомную в тот момент семью Любимова пусть скромной, но иерусалимской квартирой", — рассказал он.
"Это помогло ему пережить трудный переходный период, и, не отвлекаясь на бытовые проблемы, продолжать думать и творить", — написал Щаранский, который в своей нынешней должности курирует вопросы еврейской иммиграции и связей диаспоры с Израилем.
В Израиле Любимов прожил несколько лет, занимаясь преподавательской деятельностью и сотрудничая в качестве приглашенного режиссера с главным театром страны "Габима".
"Встречаясь не раз в последующие годы с Юрием и его преданной женой Катей в Иерусалиме и Москве, я не мог не восхищаться его творческой энергией и независимым характером. В последний раз мы встретились в моем кабинете в Иерусалиме буквально за несколько месяцев до его кончины", — вспоминает Щаранский.
"И вновь он удивил и поразил меня: казалось, ни годы, ни испытания не были способны что-то изменить в нем, а, наоборот, лишь укрепляли его харизматичность, упорство и свободомыслие" — написал он.
На память о последней встрече у Щаранского остался снимок с Любимовым на фоне висящего в его кабинете большого портрета советского академика и правозащитника Андрея Сахарова.