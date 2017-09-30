Театр Моссовета откроет сезон премьерой спектакля "Идиот" по Достоевскому

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Первой премьерой нового 95-го сезона театра им. Моссовета станет спектакль Юрия Еремина "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского, премьера состоится 30 сентября на основной сцене театра.

Известна приверженность режиссера Юрия Еремина к классике, а к числу самых востребованных постановщиком авторов принадлежит Федор Михайлович Достоевский. "Идиот" станет третьей постановкой Еремина по произведениям русского классика на сцене театра им. Моссовета и третьей версией этого романа.

Впервые Еремин обратился к этому произведению в 1984 году, и это тогда был его знаменитый спектакль на сцене Театра Армии. Вторую версию "Идиота" Еремин поставил через двадцать лет на сцене Таллиннского русского драматического театра, поднявшись, по оценкам эстонской прессы, "на ту значительную вершину, которая заметна не только в контексте его собственной истории, но делает честь всему театральному Таллинну".

Московская постановка — новое прочтение романа Достоевского, неисчерпаемость творчества которого вдохновляет Еремина на ее создание.

В спектакле занята молодежь и артисты старшего поколения. Как всегда у Еремина репетируют два равноценных состава. В роли Настасьи Филипповны — Екатерина Гусева и Юлия Хлынина, князь Машкин — Антон Аносов и Дмитрий Подадаев, Парфен Рогожин — Захар Комлев и Владимир Андриянов, генерал Епанчин — Анатолий Васильев и Александр Бобровский.

Народный артист России Анатолий Васильев уже участвовал в первой постановке Еремина в театре Армии в 80-е. Там он играл Рогожина, а здесь "дослужился" до генерала Епанчина.

"Да, так получилось, что я играю уже во второй версии Юрия Ивановича по роману Достоевского "Идиот". Еремин сам написал пьесу по мотивам романа, которой мы стараемся дать жизнь. Две постановки, но мысли и дух великого Федора Михайловича — это внутренний "движок", который заставляет работать и фантазировать. Каждую мысль, каждое слово Достоевского можно расшифровывать и развивать, главное, чтобы для этого было огромное желание и талант", — сказал Васильев РИА Новости накануне генеральной репетиции, которая прошла в пятницу.

Еремин выступил в этой постановке в двух ипостасях — как режиссер и сценограф, автор костюмов — художник Виктория Севрюкова.