В Доме музыки в Москве появится новый высокотехнологичный зал

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый многофункциональный зал, оборудованный самыми современными акустическими средствами, откроется вскоре в Московском международном Доме музыки (ММДМ), он станет экспериментальной театральной и музыкальной площадкой, сообщила в пятницу журналистам заместитель гендиректора ММДМ по концертной работе Оксана Левко.

"Он обещает быть очень высокотехнологичным с точки зрения "начинки" — звуковой и театральной… Это будет экспериментальная площадка — и театральная, и музыкальная, с возможными трансформациями сцены, с хорошим светом звуком", — сказала Левко.

По ее словам, вместимость нового зала — 300 человек.

Как в свою очередь сказал президент ММДМ, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, зал будет использоваться и в репетиционных целях.

"Не хватает здесь помещений (для репетиций — ред). В репетиционной комнате, которая находится на втором этаже, когда приходит Национальный филармонический оркестр плюс хор под сто человек — там больше 15 минут трудно находиться", — сказал Спиваков.