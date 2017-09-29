"Глубокая глотка" ФБР: фильм "Уотергейт" как зеркало американской политики

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В прокат вышел фильм о главном политическом скандале в истории США. На российские экраны картина режиссера Питера Ландесмана попала под названием "Уотергейт. Крушение Белого дома". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании факта прослушки в штабе Демократической партии в отеле "Уотергейт". Как известно, это дело привело к отставке избранного на второй срок президента-республиканца Ричарда Никсона.
Корреспондент РИА Новости посмотрела ленту вместе с экспертом, историком Игорем Гашковым и обсудила с ним, как спецслужбы стали государством в государстве и ждет ли Трампа судьба Никсона.
В центре сюжета — личность заместителя главы ФБР Марка Фелта, который стал информатором журналистов, предавших Уотергейт огласке. В оригинале фильм и называется "Марк Фелт. Человек, который обрушил Белый дом". В некотором смысле этот вариант больше подходит картине. Ее суть становится ясна из эпизода, где главный герой в исполнении британца Лиама Нисона объясняет журналисту, зачем он раскрывает секреты ФБР — конторы, которой он верой и правдой служил 30 лет. "Если размеренно стучать по фундаменту здания, возникнет резонанс, и оно рухнет, погребая под собой всех, кто внутри", — говорит Фелт и для наглядности стучит ложкой по столу в кафе.
Очевидно, таким образом авторы фильма хотели показать, что целью осведомителя, получившего от журналистов "порнографический" псевдоним "Глубокая глотка", действительно было обрушить Белый дом, похоронив президентство Никсона. В отличие от своих современных последователей — Сноудена и Мэннинга, — Фелту это удалось. Уотергейтский скандал привел к самому масштабному конституционному кризису в истории США, завершившемуся первой и пока последней отставкой действующего президента страны.
Под угрозой импичмента Никсон добровольно сложил полномочия за два года до истечения срока. Примечательно, что при этом он практически не фигурирует в фильме. Об отношении президента к Уотергейту, его оправданиях, а в итоге отставке зрители узнают из документальной хроники, которая использована в картине: вечерами главный герой смотрит выступления Никсона по ТВ.
"Эта отстраненность наверняка разочарует тех, кто ждал от "Уотергейта" аналогий с нынешним расследованием против президента Дональда Трампа. В фильме вообще нет никаких параллелей с современностью", — отмечает историк Игорь Гашков.
"В целом это больше мелодрама, чем политический триллер, Никсон (=Трамп) почти не появляется в кадре. Хотя увольнение Коми, директора ФБР, Трампом по ходу нынешнего расследования соответствует попыткам Никсона чистить ФБР уже по ходу Уотергейта, эта параллель напрашивается", — констатирует эксперт.
Не повезло и тем, кто ждет от фильма исторических подробностей об Уотергейте. Картина идет почти два часа, однако непосредственно скандалу уделено мало экранного времени. Вместо разбора преступной схемы, нити которой тянутся к самому президенту, создатели предлагают изучить внутреннюю кухню ФБР. За пять месяцев до президентских выборов одна из самых могущественных спецслужб мира остается без легендарного руководителя. В самом начале фильма умирает Джон Эдгар Гувер, возглавлявший бюро почти полвека.
Герой картины — преданный заместитель Гувера Марк Фелт — надеется занять кресло директора, но считается опасным и неудобным кандидатом, потому что слишком много знает. Он остается серым кардиналом при новом, лояльном Белому дому руководителе. Но, несмотря на все усилия администрации президента, расследование Уотергейта не удалось замять. В фильме звучит знаковая фраза "никто не остановит маховик расследования ФБР, даже само ФБР". Игорь Гашков полагает, что такое положение дел характерно не только для Америки 70-х.
"Замять дело Никсон не смог, потому что не контролировал спецслужбы, давно ставшие государством в государстве. Спецслужбы следят, за кем хотят, а проследить за ними нельзя: потребуется другая спецслужба. Ничего специфически американского здесь нет. Все французские президенты открыто ненавидели свои спецслужбы, потому что полагали, что те подкапывают под них. И не без оснований", — отмечает эксперт.
И все же ситуация, когда отдельный чиновник фактически берет на себя полномочия судьи президента, — уникальна. В фильме показано, что от личных драм и переживаний Марка Фелта напрямую зависит судьба Белого дома. Он показан патриотом, который ради сохранения независимости спецслужб готов на все — даже фактически на госизмену. Главный аргумент "за" в фильме озвучивает коллега Фелта из ЦРУ: "Президенты приходят и уходят, а ЦРУ и ФБР остаются. Мы неизменны". Игорь Гашков уверен, что идея превосходства "морального права" Фелта над избранным президентом довольно сомнительна.
"Авторы фильма проводят мысль, что так и должно быть. Точка зрения, как по мне, довольно-таки спорная: президента, по крайней мере, избирал народ, а кто уполномочил Марка Фелта, не желающего, по его собственным словам, подчиняться Белому дому? Никто", — подчеркнул эксперт.
Интересно, что в финале картины главный герой сам предстает перед присяжными. Фелт признается в том, что отдал приказ незаконно установить прослушку в домах родственников членов леворадикальной организации "Синоптики". Вероятно, многим зрителям эта сцена напомнит скандалы с прослушкой американскими спецслужбами немецких дипломатов в период президентства Барака Обамы. "Однако сравнивать эти события с Уотергейтом нельзя", — считает Игорь Гашков.
"Преступления спецслужб — это другая история. Спецслужбу нельзя отправить в отставку или распустить, свои действия она объясняет соображениями общенациональной безопасности. Президент может сказать, что не в курсе действий спецслужб, и отвести от себя ответственность. После знаменитого скандала с прослушиванием ЦРУ канцлера ФРГ Обама позвонил Меркель и заявил ей именно это", — объясняет эксперт.
Ни разоблачения Эдварда Сноудена, ни утечки Брэдли Мэннинга не стоили Обаме президентского кресла. Игорь Гашков уверен, что, учитывая расстановку сил в американском конгрессе, где большинство занимают республиканцы, нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу также вряд ли грозит судьба его любимого президента Ричарда Никсона. Возможно, поэтому "Уотергейт" не оставляет ощущения фильма острого и актуального. В нем нет очевидных злодеев, а потому нет и героев.