"Глубокая глотка" ФБР: фильм "Уотергейт" как зеркало американской политики

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В прокат вышел фильм о главном политическом скандале в истории США. На российские экраны картина режиссера Питера Ландесмана попала под названием "Уотергейт. Крушение Белого дома". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании факта прослушки в штабе Демократической партии в отеле "Уотергейт". Как известно, это дело привело к отставке избранного на второй срок президента-республиканца Ричарда Никсона.

Корреспондент РИА Новости посмотрела ленту вместе с экспертом, историком Игорем Гашковым и обсудила с ним, как спецслужбы стали государством в государстве и ждет ли Трампа судьба Никсона.

В центре сюжета — личность заместителя главы ФБР Марка Фелта, который стал информатором журналистов, предавших Уотергейт огласке. В оригинале фильм и называется "Марк Фелт. Человек, который обрушил Белый дом". В некотором смысле этот вариант больше подходит картине. Ее суть становится ясна из эпизода, где главный герой в исполнении британца Лиама Нисона объясняет журналисту, зачем он раскрывает секреты ФБР — конторы, которой он верой и правдой служил 30 лет. "Если размеренно стучать по фундаменту здания, возникнет резонанс, и оно рухнет, погребая под собой всех, кто внутри", — говорит Фелт и для наглядности стучит ложкой по столу в кафе.

Очевидно, таким образом авторы фильма хотели показать, что целью осведомителя, получившего от журналистов "порнографический" псевдоним "Глубокая глотка", действительно было обрушить Белый дом, похоронив президентство Никсона. В отличие от своих современных последователей — Сноудена и Мэннинга, — Фелту это удалось. Уотергейтский скандал привел к самому масштабному конституционному кризису в истории США, завершившемуся первой и пока последней отставкой действующего президента страны.

© MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома" © MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"

Под угрозой импичмента Никсон добровольно сложил полномочия за два года до истечения срока. Примечательно, что при этом он практически не фигурирует в фильме. Об отношении президента к Уотергейту, его оправданиях, а в итоге отставке зрители узнают из документальной хроники, которая использована в картине: вечерами главный герой смотрит выступления Никсона по ТВ.

"Эта отстраненность наверняка разочарует тех, кто ждал от "Уотергейта" аналогий с нынешним расследованием против президента Дональда Трампа. В фильме вообще нет никаких параллелей с современностью", — отмечает историк Игорь Гашков.

"В целом это больше мелодрама, чем политический триллер, Никсон (=Трамп) почти не появляется в кадре. Хотя увольнение Коми, директора ФБР, Трампом по ходу нынешнего расследования соответствует попыткам Никсона чистить ФБР уже по ходу Уотергейта, эта параллель напрашивается", — констатирует эксперт.

© MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома" © MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"

Не повезло и тем, кто ждет от фильма исторических подробностей об Уотергейте. Картина идет почти два часа, однако непосредственно скандалу уделено мало экранного времени. Вместо разбора преступной схемы, нити которой тянутся к самому президенту, создатели предлагают изучить внутреннюю кухню ФБР. За пять месяцев до президентских выборов одна из самых могущественных спецслужб мира остается без легендарного руководителя. В самом начале фильма умирает Джон Эдгар Гувер, возглавлявший бюро почти полвека.

Герой картины — преданный заместитель Гувера Марк Фелт — надеется занять кресло директора, но считается опасным и неудобным кандидатом, потому что слишком много знает. Он остается серым кардиналом при новом, лояльном Белому дому руководителе. Но, несмотря на все усилия администрации президента, расследование Уотергейта не удалось замять. В фильме звучит знаковая фраза "никто не остановит маховик расследования ФБР, даже само ФБР". Игорь Гашков полагает, что такое положение дел характерно не только для Америки 70-х.

"Замять дело Никсон не смог, потому что не контролировал спецслужбы, давно ставшие государством в государстве. Спецслужбы следят, за кем хотят, а проследить за ними нельзя: потребуется другая спецслужба. Ничего специфически американского здесь нет. Все французские президенты открыто ненавидели свои спецслужбы, потому что полагали, что те подкапывают под них. И не без оснований", — отмечает эксперт.

© MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома" © MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"

И все же ситуация, когда отдельный чиновник фактически берет на себя полномочия судьи президента, — уникальна. В фильме показано, что от личных драм и переживаний Марка Фелта напрямую зависит судьба Белого дома. Он показан патриотом, который ради сохранения независимости спецслужб готов на все — даже фактически на госизмену. Главный аргумент "за" в фильме озвучивает коллега Фелта из ЦРУ: "Президенты приходят и уходят, а ЦРУ и ФБР остаются. Мы неизменны". Игорь Гашков уверен, что идея превосходства "морального права" Фелта над избранным президентом довольно сомнительна.

"Авторы фильма проводят мысль, что так и должно быть. Точка зрения, как по мне, довольно-таки спорная: президента, по крайней мере, избирал народ, а кто уполномочил Марка Фелта, не желающего, по его собственным словам, подчиняться Белому дому? Никто", — подчеркнул эксперт.

© MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома" © MEGOGO Distribution (2017) Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"

Интересно, что в финале картины главный герой сам предстает перед присяжными. Фелт признается в том, что отдал приказ незаконно установить прослушку в домах родственников членов леворадикальной организации "Синоптики". Вероятно, многим зрителям эта сцена напомнит скандалы с прослушкой американскими спецслужбами немецких дипломатов в период президентства Барака Обамы. "Однако сравнивать эти события с Уотергейтом нельзя", — считает Игорь Гашков.

"Преступления спецслужб — это другая история. Спецслужбу нельзя отправить в отставку или распустить, свои действия она объясняет соображениями общенациональной безопасности. Президент может сказать, что не в курсе действий спецслужб, и отвести от себя ответственность. После знаменитого скандала с прослушиванием ЦРУ канцлера ФРГ Обама позвонил Меркель и заявил ей именно это", — объясняет эксперт.

Ни разоблачения Эдварда Сноудена, ни утечки Брэдли Мэннинга не стоили Обаме президентского кресла. Игорь Гашков уверен, что, учитывая расстановку сил в американском конгрессе, где большинство занимают республиканцы, нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу также вряд ли грозит судьба его любимого президента Ричарда Никсона. Возможно, поэтому "Уотергейт" не оставляет ощущения фильма острого и актуального. В нем нет очевидных злодеев, а потому нет и героев.