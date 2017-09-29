В Черкесске прошла премьера фильма "Карачаево-Черкесии – 25"

ЧЕРКЕССК, 29 сен — РИА Новости. Презентация фильма "Карачаево-Черкесия — 25", созданного группой российских кинодокументалистов, прошла в Черкесске в канун 25-летнего юбилея республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы КЧР.

В премьерном показе фильма приняли участие его автор — журналист Владимир Нестеров, председатель правительства КЧР Аслан Озов, министр культуры КЧР Рамазан Бороков, ветераны Великой Отечественной войны, актеры и зрители.

Фильм, работа над которым велась более полугода, создан по инициативе Совета Федерации и при поддержке министерства культуры РФ. Он рассказывает об уникальных природных, исторических и культурных достопримечательностях республики, о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии.

"Карачаево-Черкесия стала пятидесятым регионом, где мне удалось побывать. Моему искушенному взгляду путешественника еще никогда не открывались такие величественные панорамы, такие виды. Люди, которые живут здесь — удивительно открытые, добрые, честные люди, высокие профессионалы, исключительные по своему гостеприимству. Я получил огромное удовольствие в процессе съемок этого фильма", — сказал Нестеров.

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