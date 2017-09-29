Опрос показал, сколько россиян знают о деле Серебренникова

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более половины россиян (55%) так или иначе знают о деле в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, гласят данные опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, 9% респондентов внимательно следят за развитием событий, 46% — слышали об этом; 45% опрошенных заявили о своем незнании ситуации.

Как сообщает "Левада-центр", 55% респондентов из тех, кто знает о происходящем, считают, что уголовное дело против художественного руководителя "Гоголь-центра" возбуждено из-за растраты бюджетных средств, 18% респондентов назвали реальной причиной независимую позицию режиссера в искусстве, а четверть опрошенных затруднились ответить.

Опрос был проведен 15–19 сентября среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,4%.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".