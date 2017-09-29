На московских вокзалах покажут репродукции гравюр из Исторического музея

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около 30 репродукций старинных гравюр из коллекции Исторического музея покажут на Ленинградском и Ярославском вокзалах столицы, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Второго октября на Ленинградском и Ярославском вокзалах откроется выставка "История железных дорог". На ней будет представлено 30 репродукций старинных гравюр из собрания Государственного исторического музея. Работы художников, которые стали очевидцами строительства первых в России железнодорожных путей, продемонстрируют впервые", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозицию разместят в залах вокзалов недалеко от билетных касс. На репродукциях гравюр пассажиры смогут увидеть первую железную дорогу, а также здания первых вокзалов и мостов. Посетить ее можно будет до 1 февраля 2018 года включительно. Вход на выставку будет свободным.

"Выставка приурочена к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года. Это совместный проект нашего музея и ОАО "РЖД", — рассказали порталу в пресс-службе Государственного исторического музея.