"Матильда" не оскорбляет память о Николае II, считает депутат

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов считает, что фильм "Матильда" никак не оскорбляет память о Николае II.

В четверг в ГУМ состоялся показ фильма "Матильда" для депутатов. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

"Фильм хороший, фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может. И чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет… Никакого оскорбления царя, никакой дискредитации русского народа, ничего этого нет, это совершенно высоко художественный, замечательный фильм о любви", — сказал Емельянов журналистам.

Парламентарий отметил, что не понимает, на чем основана критика фильма. Он добавил, что "травля" картины дискредитирует патриотическое движение.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.