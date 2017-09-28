В прокуратуре Крыма считают, что делать выводы по "Матильде" рано

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Проверки по различным обращениям, связанным со съемками и предстоящим показом фильма "Матильда", продолжаются, до их завершения выводы по связанным с фильмом обстоятельствам делать преждевременно, заявили РИА Новости в прокуратуре Крыма.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила, что крымских прокуроров, выступивших против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", уволили и лишили гражданства. По ее словам, это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе.

"В настоящее время продолжаются проверки, связанные с обращениями граждан и юридических лиц о съемках и предстоящем показе художественного фильма "Матильда". До их завершения делать какие-либо выводы по имеющим отношение к данной ситуации обстоятельствам преждевременно", — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на обращение РИА Новости за комментарием по данной ситуации.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали сам Учитель и Поклонская.

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