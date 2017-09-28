Ситуация с "Матильдой" отразится на кинематографе, заявил режиссер Грымов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конфликтная ситуация вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" отразится на всех российских кинематографистах, зрителях и "общей ауре", считает режиссер Юрий Грымов.

Он рассказал РИА Новости, что был во Владивостоке во время предпремьерного показа фильма 11 сентября. "Видел там Учителя, мы перекинулись словами. Там было объявлено, что будет показан фильм "Матильда". У меня тоже есть интерес к этому скандалу, мы же все общаемся, знакомы. Но нам запретили приходить на фильм. Всех кинематографистов, которые там были, не пустили в зал. Я спросил прокатчика, почему? Значит, было распоряжение Учителя. Эта вся история — "клиника", она идет и с той стороны, и с этой стороны", — считает Грымов.

По мнению режиссера, ситуация с "Матильдой" "плохая". "Это отразится абсолютно на всех на кинематографистах, зрителях и общей ауре", — уверен Грымов.

"Мне не нравится, что в последнее время мы обсуждаем скандальные или уголовные дела на территории культуры. Я считаю, что нужно обсуждать творческие вещи", — добавил он.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.