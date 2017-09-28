Показ фильма "Матильда" для депутатов пройдет в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя для депутатов пройдет в Москве, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, просмотр начнется в центре города в 18.30.

Депутаты уже собираются в холле кинотеатра.

"Я как зритель хочу посмотреть на художественную картину. Я хочу свое мнение сформировать", — сказал один из депутатов перед показом. Парламентарий добавил, что не любит, когда ему навязывают какую-то точку зрения.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ фильма состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали сам Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.