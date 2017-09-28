Режиссер Занусси пожелал Звягинцеву успеха в борьбе за "Оскар"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Классик польского кинематографа режиссер Кшиштоф Занусси пожелал успеха в оскаровской гонке российскому режиссеру Андрей Звягинцеву и назвал его выдающимся художником.

Фильм Звягинцева "Нелюбовь", получивший Приз жюри на Каннском фестивале, выдвинут российским Оскаровским комитетом на премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"К Андрею Звягинцеву я отношусь с огромным искренним энтузиазмом, это огромный, великий талант и очень скромный человек. Последний фильм "Нелюбовь" я пока не видел, но почти все мои друзья из разных стран на Каннском фестивале говорили, что он был моральным победителем, несмотря на то, что главный приз не получил. Что это была самая глубокая картина, и очень многим не понравилось решение жюри. Предыдущие его картины я смотрел – это шедевры, первоклассные работы", — сказал Занусси на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Режиссер пожелал Звягинцеву успеха в борьбе за "Оскар".