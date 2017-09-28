Говорухин назвал глупостью идею о моратории на госфинансирование фильмов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал глупостью идею депутата нижней палаты Виталия Милонова о введении временного моратория на госфинансирование фильмов и театральных постановок, добавив, что она вряд ли будет воспринята кем-либо всерьез.

Ранее Милонов заявил, что направит обращение к правительству РФ с просьбой рассмотреть "возможность установки временного моратория на государственное финансирование и поддержку кинокартин, спектаклей, театральных постановок и иных массовых культурных явлений и постановок во избежание расшатывания основ гражданского равновесия внутри нашей страны". По мнению депутата, мораторий должен быть продлен до тех пор, пока не будет создан более эффективный и соответствующий интересам государства и народа механизм поддержки искусства, основанный на принципах стратегии национального развития.

"Мне кажется, не нужно обсуждать глупости. Да эту идею никто всерьез и не будет обсуждать, особенно разумные люди, особенно в правительстве. Никто не обратит на это просто внимание", — заявил Говорухин РИА Новости.