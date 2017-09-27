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Культура

Кинопремьеры недели: "Хорошее время" с Паттинсоном и "Крым" Пиманова

16:2827.09.2017
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участника Каннского фестиваля "Хорошее время" братьев Сафди, шпионский триллер "Уотергейт. Крушение Белого дома" с Лиамом Нисоном и патриотическую картину "Крым" Алексея Пиманова можно будет посмотреть в российских кинотеатрах, начиная с этой недели.

Хорошее время

Листовки фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Картина молодых режиссеров братьев Сафди участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля в этом году, и хоть и не получила ни одного приза, была удостоена положительной критики от прессы. По сюжету, отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни в исполнении Роберта Паттинсона планирует ограбление банка. Чтобы осуществить налет, ему обязательно необходим напарник, но у него нет никого на примете, кроме родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Конни берет Ника с собой, однако попытка ограбления оборачивается провалом. Ник, чуть замешкавшись, попадает в руки полиции, а у Конни в руках оказывается сумка с деньгами, которая взрывается и пачкает его краской с головы до ног. Чувствуя свою вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает во что бы то ни стало вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи, полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его. Картина получила 7,4 балла из 10 по версии сайте Rotten tomatoes, роль Паттинсона назвали лучшей за его карьеру. "Вы можете ненавидеть этот фильм, но со страстью, которая и является свидетельством его силы. В любом случае, когда вы в последний раз видели картину, которая хватала вас и отказывалась отпускать?" — отметил критик Ти Бурр.

© Elara Pictures (2017)Кадр из фильма "Хорошее время"
© Elara Pictures (2017)
Кадр из фильма "Хорошее время"

Уотергейт. Крушение Белого дома

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Ди Каприо сыграет Рузвельта в фильме Скорсезе
Шпионский триллер о главном звене одного из самых громких политических скандалов в истории США — "Уотергейта", который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного заместителя начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем — своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду. В роли совестливого фэбээровца снялся Лиам Нисон, а постановку картины доверили Питеру Ландесману, который до этого снял еще один политический триллер. Несмотря на размах замысла, картина не смогла увлечь западных кинокритиков, и на сайте Rotten tomatoes ленте поставили всего 4,7 балла из 10. "К сожалению, действия Фелта хоть и имели важное политическое значение, недостаточны для способной увлечь зрителя драмы", — подчеркнул рецензент Майк Д'Анжело.

© Endurance Media (2017)Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"
© Endurance Media (2017)
Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"

Крым

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
В Москве открывается фестиваль американского кино Amfest
Картина ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова рассказывает о двух молодых людях, севастопольце Саше и киевлянке Алене, которых судьба свела на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму во время событий 2014 года, когда полуостров был присоединен к России. "Это история о вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной. О простой человеческой порядочности, наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь", — рассказывают создатели картины.

© Пиманов и партнеры (2017)Кадр из фильма "Крым"
© Пиманов и партнеры (2017)
Кадр из фильма "Крым"
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