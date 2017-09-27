Роман по сценарию "Матильды" появится в продаже 5 октября

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели узнают подробности отношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской из романа Натальи Павлищевой "Матильда. Тайна дома Романовых", который выйдет 5 октября, сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

"Пятого октября увидит свет новинка издательства "Эксмо" — "Матильда. Тайна дома Романовых" Натальи Павлищевой. Теперь для того, чтобы узнать, о чем спорят чиновники, священники и люди искусства, необязательно идти в кино: писательница и автор множества исторических книг Наталья Павлищева написала по сценарию Алексея Учителя роман", — говорится в сообщении пресс-службы.

В издательстве уточнили, что читатели узнают о том, как царская семья отреагировала на отношения наследника престола и балерины, а также окунется в мир закулисья Мариинского и Большого театров.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".