Гоголь-центр: вызовы артистов на допрос никак не сказались на репертуаре

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Вызовы на допрос в Следственный комитет артистов и сотрудников театра "Гоголь-центр" никак не сказались на его репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения в среду.

В театре уточнили, что на некоторых актеров и сотрудников театра пришли повестки на допрос в следственный комитет.

"Вызовы на допрос артистов никак не сказались на репертуаре театра, все спектакли выходят в заявленные в афише дни", — сказала собеседница агентства.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".