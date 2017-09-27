Мединский заявил, что в Минкультуры нет цензуры

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в его ведомстве нет цензуры и нет никаких предпросмотров фильмов.

Фильм "Матильда" Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.

"Насколько я знаю, по конституции цензура запрещена. По-моему, с утра конституцию не меняли и ничего не изменилось… У нас нет цензуры, нет никаких предпросмотров. Для этого даже нет возможностей", — сказал Мединский в эфире телеканала "Дождь".

Министр выразил мнение, что недовольные сложившимся положением дел всегда найдутся, и привел в пример очередную петицию, составленную за его отставку. "Она не первая, но самая необычная — со стороны ультраконсервативных деятелей, потому что министр продал — не знаю, что, какие-то ценности, — способствуя показу в прокате фильма "Матильда", — пояснил он.

"Реальная ситуация следующая: цензуры нет, идеология — я не вижу в этом слове ничего плохого, к слову сказать. Идеология — не выписка из устава КПСС, идеология — это набор идей, а набор идей это то, чем отличаемся мы с вами, надеюсь, от приматов", — заключил Мединский.