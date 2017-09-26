Церемонии открытия и закрытия WorldSkills в Казани создаст команда Крутого

КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов и композитор Игорь Крутой во вторник обсудили концепцию сценария церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пойдет в Казани летом 2019 года, сообщает пресс-служба главы республики.

На генассамблее WorldSkills International в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

"В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с композитором, народным артистом России Игорем Крутым. Главной темой встречи стало обсуждение подготовки к предстоящему в 2019 году в Казани мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Крутой и его творческая команда будут ответственными за церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills. В ходе встречи представители творческой группы рассказали президенту Татарстана о своем видении предстоящего шоу.

По информации пресс-службы, Минниханов, в частности, просил учесть в сценарии значимую для республики дату – столетие со дня образования Татарской АССР (отмечается в 2020 году). Кроме того, с учетом того, что аудитория WorldSkills — это, прежде всего, молодежь, глава республики предложил предусмотреть в сценарии наиболее интересные и современные идеи.

В рамках встречи Минниханов вручил Крутому, с которым республика сотрудничает уже несколько лет, государственную награду Татарстана — орден "Дуслык". Таким образом отмечено плодотворное сотрудничество и серьезный вклад композитора в проведение в Казани чемпионата мира по водным видам спорта. Команда Крутого также создала церемонию открытия Универсиады-2013.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году.

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