РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Государь всех простил": в Москве сыграют пьесу Радзинского о Николае II

16:3726.09.2017
(обновлено: 16:38 26.09.2017)
0420
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДраматург, сценарист, телеведущий Эдвард РадзинскийДраматург, сценарист, телеведущий Эдвард Радзинский
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Документальная драма Эдварда Радзинского "Последняя ночь последнего царя" будет исполнена в концертном зале имени П. И. Чайковского 27 сентября. Премьера музыкального моноспектакля о гибели Николая II состоится в рамках IX Большого фестиваля РНО к 100-летию революции 1917 года. Пьеса прозвучит в сопровождении Российского национального оркестра под управлением дирижера Владислава Лаврика и камерного хора Московской консерватории. В интервью РИА Новости писатель и телеведущий Эдвард Радзинский рассказал о том, как родился этот проект.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКонцертный зал им. П.И. Чайковского
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Концертный зал им. П.И. Чайковского

Многим современным зрителям Эдвард Радзинский известен как ведущий исторических программ. Однако, помимо истории, у писателя есть еще одна страсть — театр. После перестройки в разных театрах Москвы играли девять пьес Радзинского. Пять из них поставил великий Анатолий Эфрос. Пьеса "Последняя ночь последнего царя" родилась параллельно с бестселлером Радзинского — книгой "Жизнь и смерть Николая II", над которой автор трудился почти два десятилетия.

"Эту пьесу исполняли в конце 90-х в постановке Валерия Фокина. Это был звездный коллектив: Михаил Ульянов, Евгений Миронов, Александр Збруев и Ирина Купченко. Причем Миронов получил премию Станиславского за исполнение роли в этой пьесе", — вспоминает драматург.

Российский национальный оркестр. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Российского национального оркестра
Российский национальный оркестр откроет новый сезон Большим фестивалем

Сейчас у зрителей появилась уникальная возможность услышать пьесу в исполнении самого Радзинского на сцене концертного зала имени Чайковского. Для писателя это уже не первый опыт чтения своих произведений с музыкальным сопровождением. "Последняя ночь последнего царя" станет вторым подобным проектом, но далеко не последним, делится автор.

"Эта пьеса для меня — часть того театра, который я сейчас хочу сделать. Это мой собственный театр, мои собственные пьесы, которые я сам исполняю. До этого я уже сделал с этим же оркестром "Загадку Моцарта". Потом я исполнял эту пьесу с хором и оркестром в Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, и этот опыт оказался для меня прекрасным и завораживающим. Я не могу избавиться от этого потрясающего ощущения, когда музыка соединяется со словом", — отмечает Радзинский.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск. Лето 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск. Лето 1917 года

С момента, когда была поставлена пьеса, появились новые документальные свидетельства, и автор неоднократно ее переделывал. Зрители концертного зала имени Чайковского услышат ее в последнем варианте.

"За это время я возвращался к этой теме постоянно, и я пьесу сильно переписал, ведь она документальная, и какие-то вещи мне стали представляться по-другому. И я захотел ее прочесть в этом варианте", — объясняет Радзинский.
При этом автор не раскрывает, под какие именно музыкальные произведения будет читать пьесу.

"Музыкальная составляющая здесь очень важна, но мне жалко раскрывать конкретные произведения. Пусть зрители услышат это впервые и будут не готовы или, наоборот, окажутся подготовлены к тому, что им будет предложено, потому что произведение очень сложное. Это документальная драма и одновременно расследование", — отмечает Радзинский.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЦарь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг

Во время выступления будут демонстрироваться документы и фотографии из Государственного архива России, а также из архивов Екатеринбурга и Перми.

"Документы и письма, цитируемые в пьесе, — подлинные, и версия, которую я предлагаю, основана на документах. Я делаю это в первую очередь для себя, потому что до сих пор очень многое в этом расстреле остается для меня непонятным. Я не могу от этого уйти. Сама книга о Николае у меня заканчивалась словами "никогда мне не закончить эту книгу", и эта фраза, написанная почти три десятка лет назад, оказалась для меня пророческой", — признает Радзинский.

Автор отметил, что постарается донести до публики идею прощения, которая была заложена и в книге "Жизнь и смерть Николая II" и благодаря которой книга и стала мировым бестселлером, но не сразу была принята читателем.

"Когда я впервые напечатал записку Юровского (чекист, руководивший расстрелом царской семьи. — Прим. ред.) и показания участников расстрела, был целый шквал писем от читателей, где они предлагали вырыть из могил цареубийц, письма были полны ненависти к тем, кто это сделал. Тогда я понял, что печатать книгу кусками нельзя, надо издать ее целиком, чтобы читалась ее главная идея — идея прощения, которую привела в письме одна из дочерей Николая: "Государь просил не мстить за него, он всех простил и за всех молится". Боюсь, что с тех пор мало что изменилось, но моя работа — сделать так, чтобы публика поняла идею пьесы, я за тем и выхожу на сцену", — пояснил Радзинский.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена