"Государь всех простил": в Москве сыграют пьесу Радзинского о Николае II

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Документальная драма Эдварда Радзинского "Последняя ночь последнего царя" будет исполнена в концертном зале имени П. И. Чайковского 27 сентября. Премьера музыкального моноспектакля о гибели Николая II состоится в рамках IX Большого фестиваля РНО к 100-летию революции 1917 года. Пьеса прозвучит в сопровождении Российского национального оркестра под управлением дирижера Владислава Лаврика и камерного хора Московской консерватории. В интервью РИА Новости писатель и телеведущий Эдвард Радзинский рассказал о том, как родился этот проект.

Многим современным зрителям Эдвард Радзинский известен как ведущий исторических программ. Однако, помимо истории, у писателя есть еще одна страсть — театр. После перестройки в разных театрах Москвы играли девять пьес Радзинского. Пять из них поставил великий Анатолий Эфрос. Пьеса "Последняя ночь последнего царя" родилась параллельно с бестселлером Радзинского — книгой "Жизнь и смерть Николая II", над которой автор трудился почти два десятилетия.

"Эту пьесу исполняли в конце 90-х в постановке Валерия Фокина. Это был звездный коллектив: Михаил Ульянов, Евгений Миронов, Александр Збруев и Ирина Купченко. Причем Миронов получил премию Станиславского за исполнение роли в этой пьесе", — вспоминает драматург.

Сейчас у зрителей появилась уникальная возможность услышать пьесу в исполнении самого Радзинского на сцене концертного зала имени Чайковского. Для писателя это уже не первый опыт чтения своих произведений с музыкальным сопровождением. "Последняя ночь последнего царя" станет вторым подобным проектом, но далеко не последним, делится автор.

"Эта пьеса для меня — часть того театра, который я сейчас хочу сделать. Это мой собственный театр, мои собственные пьесы, которые я сам исполняю. До этого я уже сделал с этим же оркестром "Загадку Моцарта". Потом я исполнял эту пьесу с хором и оркестром в Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, и этот опыт оказался для меня прекрасным и завораживающим. Я не могу избавиться от этого потрясающего ощущения, когда музыка соединяется со словом", — отмечает Радзинский.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск. Лето 1917 года © РИА Новости Перейти в фотобанк Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск. Лето 1917 года

С момента, когда была поставлена пьеса, появились новые документальные свидетельства, и автор неоднократно ее переделывал. Зрители концертного зала имени Чайковского услышат ее в последнем варианте.

"За это время я возвращался к этой теме постоянно, и я пьесу сильно переписал, ведь она документальная, и какие-то вещи мне стали представляться по-другому. И я захотел ее прочесть в этом варианте", — объясняет Радзинский.

При этом автор не раскрывает, под какие именно музыкальные произведения будет читать пьесу.

"Музыкальная составляющая здесь очень важна, но мне жалко раскрывать конкретные произведения. Пусть зрители услышат это впервые и будут не готовы или, наоборот, окажутся подготовлены к тому, что им будет предложено, потому что произведение очень сложное. Это документальная драма и одновременно расследование", — отмечает Радзинский.

Во время выступления будут демонстрироваться документы и фотографии из Государственного архива России, а также из архивов Екатеринбурга и Перми.

"Документы и письма, цитируемые в пьесе, — подлинные, и версия, которую я предлагаю, основана на документах. Я делаю это в первую очередь для себя, потому что до сих пор очень многое в этом расстреле остается для меня непонятным. Я не могу от этого уйти. Сама книга о Николае у меня заканчивалась словами "никогда мне не закончить эту книгу", и эта фраза, написанная почти три десятка лет назад, оказалась для меня пророческой", — признает Радзинский.

Автор отметил, что постарается донести до публики идею прощения, которая была заложена и в книге "Жизнь и смерть Николая II" и благодаря которой книга и стала мировым бестселлером, но не сразу была принята читателем.

"Когда я впервые напечатал записку Юровского (чекист, руководивший расстрелом царской семьи. — Прим. ред.) и показания участников расстрела, был целый шквал писем от читателей, где они предлагали вырыть из могил цареубийц, письма были полны ненависти к тем, кто это сделал. Тогда я понял, что печатать книгу кусками нельзя, надо издать ее целиком, чтобы читалась ее главная идея — идея прощения, которую привела в письме одна из дочерей Николая: "Государь просил не мстить за него, он всех простил и за всех молится". Боюсь, что с тех пор мало что изменилось, но моя работа — сделать так, чтобы публика поняла идею пьесы, я за тем и выхожу на сцену", — пояснил Радзинский.