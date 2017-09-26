Власти Таллина поддержали идею установки памятника Сергею Довлатову

ТАЛЛИН, 26 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову в эстонской столице, где он жил и работал с 1972 по 1975 год, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, с 1944 года и до эмиграции в 1978 году проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии.

"Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову. Решением мэрии будет создана специальная комиссия, которая займется дальнейшей реализацией проекта", — говорится в сообщении.

В начале сентября писатель и журналист Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами из рядов социал-демократической партии предложил установить в Таллине памятник Довлатову.

Довлатову, для получения таллиннской прописки, около двух месяцев пришлось работать кочегаром, одновременно он являлся внештатным корреспондентом газеты "Советская Эстония", позже был принят на работу в газету "Моряк Эстонии", где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты "Вечерний Таллин". Летом 1972 года его приняли на работу в отдел информации газеты "Советская Эстония".

В 1978 году из-за преследования властей СССР Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. В 2014 году одна из улиц Нью-Йорка получила его имя.