Власти Таллина поддержали идею установки памятника Сергею Довлатову

ТАЛЛИН, 26 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову в эстонской столице, где он жил и работал с 1972 по 1975 год, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.
"Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову. Решением мэрии будет создана специальная комиссия, которая займется дальнейшей реализацией проекта", — говорится в сообщении.
В начале сентября писатель и журналист Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами из рядов социал-демократической партии предложил установить в Таллине памятник Довлатову.
В 1978 году из-за преследования властей СССР Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. В 2014 году одна из улиц Нью-Йорка получила его имя.