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Культура

Власти Таллина поддержали идею установки памятника Сергею Довлатову

16:0826.09.2017
(обновлено: 16:09 26.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. Таллиню Архивное фотоГорода мира. Таллиню Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАЛЛИН, 26 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову в эстонской столице, где он жил и работал с 1972 по 1975 год, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

Писатель Сергей Довлатов на фоне таллинского дома печати. 1974 год. Архивное фото
© Фото : из семейного архива Тамары Николаевны Зибуновой
Эстонские писатели предложили поставить в Таллине памятник Сергею Довлатову
Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, с 1944 года и до эмиграции в 1978 году проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии.

"Мэрия Таллина одобрила идею установить памятник писателю Сергею Довлатову. Решением мэрии будет создана специальная комиссия, которая займется дальнейшей реализацией проекта", — говорится в сообщении.

В начале сентября писатель и журналист Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами из рядов социал-демократической партии предложил установить в Таллине памятник Довлатову.

Таллин. Вид на Старый город с пляжа в Кадриорге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В центре Таллина повесили огромный портрет Сергея Довлатова
Довлатову, для получения таллиннской прописки, около двух месяцев пришлось работать кочегаром, одновременно он являлся внештатным корреспондентом газеты "Советская Эстония", позже был принят на работу в газету "Моряк Эстонии", где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты "Вечерний Таллин". Летом 1972 года его приняли на работу в отдел информации газеты "Советская Эстония".

В 1978 году из-за преследования властей СССР Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. В 2014 году одна из улиц Нью-Йорка получила его имя.

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