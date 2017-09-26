В ФАС пожаловались на недостоверную рекламу фильма "Матильда"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверку по заявлению жительницы города Сатки о якобы недостоверной рекламе фильма "Матильда", в которой сообщается, что фильм основан на реальных событиях и в нем якобы раскрываются "тайны последнего царя", сообщила РИА Новости заместитель руководителя регионального управления ФАС Татьяна Соболевская.

"В челябинское УФАС России обратилась жительница региона, которая считает, что в размещенной на афишах рекламе фильма "Матильда" в преддверии его показа в Челябинске изложена недостоверная информация, это нарушает законодательство о рекламе. Так, в рекламе заявлено, что фильм — главный исторический блокбастер страны и что в нем раскрываются тайны последнего царя. Она считает, что эти заявления не соответствуют действительности, потому что никаких тайн с ее точки зрения не было, и на каком основании он называется "главным" — также неясно", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что челябинское УФАС получило прокатное удостоверение, где фильм назван драмой, а не так, как заявлено в рекламных сообщениях. Также заявительница считает, что фильм якобы основан не на реальных событиях, поэтому раскрывать "тайну царя" не может, добавила Соболевская.

По заявлению жительницы Сатки челябинское УФАС проводит проверку, устанавливается рекламодатель, отметила представительница ведомства. Она уточнила, что реклама была размещена не только в Челябинске, но и в некоторых других регионах РФ, поэтому будет решаться вопрос, где территориально рассмотрят эту жалобу.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".