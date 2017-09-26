В ФАС пожаловались на недостоверную рекламу фильма "Матильда"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверку по заявлению жительницы города Сатки о якобы недостоверной рекламе фильма "Матильда", в которой сообщается, что фильм основан на реальных событиях и в нем якобы раскрываются "тайны последнего царя", сообщила РИА Новости заместитель руководителя регионального управления ФАС Татьяна Соболевская.
Она уточнила, что челябинское УФАС получило прокатное удостоверение, где фильм назван драмой, а не так, как заявлено в рекламных сообщениях. Также заявительница считает, что фильм якобы основан не на реальных событиях, поэтому раскрывать "тайну царя" не может, добавила Соболевская.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".