Королевская семья еще не ответила на приглашение посетить показ "Матильды"

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Британская королевская семья пока не ответила на приглашение прийти на показ фильма "Матильда" в рамках Недели российского кино в Великобритании, рассказал Алексей Учитель на пресс-конференции.

Неделя пройдет на 16 площадках Лондона, Кембриджа, Эдинбурга, Оксфорда, Манчестера и Бирмингема с 19 по 26 ноября. Фильм "Матильда" будет показан на закрытии киносмотра. Как ранее сообщил Алексей Учитель, приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" направили принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании.

"Нет, пока нам не ответили, ждем. Семья Романовых тесно связана с британской королевской семьей, это очевидно, и мне было интересно узнать их мнение", — сказал Учитель.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".