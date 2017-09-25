Медики рассказали о состоянии Юнны Мориц

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Поэтесса Юнна Мориц, госпитализированная 17 сентября, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Температура утром – 36,6 (градуса), состояние удовлетворительное", — отметил собеседник агентства.

В воскресенье 80-летняя поэтесса написала на своей странице в соцсети Facebook, что с переломом шейки бедра госпитализирована в НИИ Склифосовского.

Юнна Мориц — российская поэтесса, переводчица и публицист, среди ее произведений — сценарии к мультфильмам "Пони бегает по кругу" и "Большой секрет для маленькой компании".